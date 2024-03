Dua Lipa und Co.: Diese Stars gewinnen bei den Brit Awards!

Welche Künstler konnten überzeugen? Am Samstagabend war es wieder so weit: Die Brit Awards wurden verliehen! Bereits zum 44. Mal fand die Awardshow, bei der die besten internationalen sowie britischen Musiker ausgezeichnet werden, in London statt. Viele namhafte Stars sind in diesem Jahr für die begehrten Preise nominiert gewesen – doch wer konnte am Ende einen Award mit nach Hause nehmen?

Die absolute Abräumerin des Abends ist eine Newcomerin. Die Sängerin RAYE hat in sage und schreibe sechs Kategorien gewonnen! Sie bekam die Awards für bestes britisches Album, Künstler des Jahres, beste britische Single, britischer New Artist sowie R&B Act und Songwriter des Jahres. Aber auch Dua Lipa (28) durfte sich über einen Brit Award freuen: Sie siegte in der Kategorie Pop Act. Der Preis für den besten internationalen Künstler des Jahres ging an SZA (33).

Auch Miley Cyrus (31) konnte überzeugen – sie hat mit "Flowers" den besten internationalen Song. Calvin Harris (40) wurde mit dem Award für besten britischen Dance-Act ausgezeichnet. Einen besonderen Preis bekam Kylie Minogue (55). Der Australierin wurde der Global Icon Award für ihr Lebenswerk verliehen. Nach ihrer Dankesrede schloss sie die Brit Awards mit einer Performance aus den größten Hits ihrer jahrzehntelangen Karriere.

Folgend eine Übersicht der Gewinner der Brit Awards:

Britisches Album des Jahres

RAYE – My 21st Century Blues

Künstler des Jahres

RAYE

Beste britische Single

RAYE – Escapism. (ft. 070 Shake)

Britischer New Artist

RAYE

Internationale Gruppe

boygenius

Britische Gruppe

Jungle

Bester internationaler Künstler des Jahres

SZA

Pop Act

Dua Lipa

R&B Act

RAYE

Britischer Rock Act

Bring Me The Horizon

Bester internationaler Song des Jahres

Miley Cyrus – Flowers

Britischer Produzent

Chase & Status

Britischer Hip-Hop/ Grime / Rap Act

Casisdead

Britischer Tanz-Act

Calvin Harris

Songwriter des Jahres

RAYE

Britischer Rising Star

The Last Dinner Party

Global Icon

Kylie Minogue

Getty Images RAYE bei den Brit Awards 2024

Getty Images Calvin Harris bei den Brit Awards 2023

Getty Images Kylie Minogue bei den Brit Awards 2023

