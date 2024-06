Selten: Jamie Dornan posiert mit seiner Frau auf Red Carpet

Jamie Dornan (42) ist ein gefeierter Schauspielstar. Obwohl er einen Großteil seines Lebens vor der Kamera und auf den roten Teppichen der Welt verbringt, hält er sein Privatleben lieber davon fern. Umso überraschender sind aktuelle Aufnahmen des Shades of Grey-Stars. Denn auf dem Raindance Film Festival wurde der gebürtige Ire zur überraschenden Begleitung seiner Musikerfrau Amelia (42). Bestens gelaunt erschien das Paar zu einer Premiere in London und posierte für einige Fotos der wartenden Fotografen. Dabei war kaum zu übersehen, wie verliebt die beiden ineinander sind – das Glück stand Jamie und seiner besseren Hälfte regelrecht ins Gesicht geschrieben.

Bei dem Event in der britischen Hauptstadt präsentierten sich der 42-Jährige und seine Gattin nicht nur freudestrahlend, sondern auch in ähnlichen, stylishen Looks. Während Jamie sich für einen coolen All-Black-Aufzug entschied, stellte Amelia das perfekte Gegenstück zu ihrem Mann dar. Statt dunkler Farbe zeigte sie sich in einem vollkommen weißen Outfit, bestehend aus lockeren, kurzen Shorts und einem dazu passenden übergroßen Hemd. Es schien, als seien die beiden mit ihren Looks nicht nur bestens aufeinander abgestimmt, sondern auch optimal für die brütende Hitze vor Ort gewappnet gewesen. Sichtlich ausgelassen und ganz unbeeindruckt von dem ganzen Trubel um ihre Person lächelten sich die beiden immer wieder ganz innig an, während sie Arm in Arm über die Veranstaltung stolzierten.

Jamie und Amelia wurden 2010 ein Paar. Seither scheinen die beiden im absoluten Liebesglück zu schwelgen, denn nur drei Jahre später hatten sie sich bereits vor den Traualtar gewagt, um sich die ewige Treue zu schwören. Im November desselben Jahres folgte dann auch der erste Nachwuchs des frischvermählten Ehepaares. Nach der Geburt von Dulcie komplettierten Töchterchen Elva im Februar 2016 und Nesthäkchen Alberta im März 2019 schließlich die kleine Familie des Schauspielers und der Musikerin. Die gemeinsame Zeit mit dieser genießen sie jedoch weitgehend abseits des Rampenlichts.

Getty Images Jamie Dornan mit seiner Ehefrau Amelia Warner

Instagram / jamiedornan Jamie Dornans Frau Amelia Warner mit den drei Kindern

Wie findet ihr es, dass sich Jamie nur selten mit seiner Frau in der Öffentlichkeit zeigt? Ich finde es super – die beiden sollen ihre Liebe gerne im Privaten zelebrieren. Na ja, ich würde mir schon mehr gemeinsame Bilder von ihnen wünschen... Ergebnis anzeigen



