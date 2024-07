Sind Jamie Dornan und Dakota Johnson weiterhin in Kontakt?

Jamie Dornan (42) und Dakota Johnson (34) spielten einige Jahre lang Seite an Seite in der Erotikfilm-Trilogie Shades of Grey. Doch sind die beiden Schauspieler auch sechs Jahre nach der Veröffentlichung des dritten Streifens noch in Kontakt? Auf diese Frage gibt Jamie nun eine Antwort. "Ja, natürlich sind wir das", betont er gegenüber Metro und fügt hinzu: "Ich habe erst vor ein paar Tagen mit ihr getextet. Ich glaube, sie ist in den nächsten Wochen ein bisschen in London unterwegs, also versuche ich, sie und Chris [Martin] (47) zum Abendessen zu treffen."

Damit scheint der 42-Jährige auch die letzten Gerüchte aus der Welt zu schaffen, dass es zwischen Dakota und dem Coldplay-Frontsänger kriselt. Ende Mai wurde nämlich spekuliert, ob sich das Paar nach seiner Verlobung getrennt hätte. Vor wenigen Wochen sorgte jedoch ein Insider dafür, dass Fans aufatmen konnten: Zwar haben die beiden eine schwere Zeit durchgemacht, es gebe aber keinen Grund zur Sorge. "Sie hatten Höhen und Tiefen, aber jetzt sind sie definitiv wieder zusammen", offenbarte die Quelle gegenüber People.

Und auch im Privatleben von Dakotas "Shades of Grey"-Co-Star läuft es rund. Normalerweise hält Jamie sein Privatleben eher unter Verschluss – umso überraschender war es also, als er erst kürzlich auf dem Raindance Film Festival in London in Begleitung seiner Frau Amelia Warner (42) erschien. In perfekt aufeinander abgestimmten Outfits und gut gelaunt posierte das Paar für Fotos und wirkte dabei total verliebt ineinander.

Chris Martin und Dakota Johnson in Los Angeles

Getty Images Jamie Dornan mit seiner Ehefrau Amelia Warner

