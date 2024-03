Mama Tish Cyrus hätte ihre Kinder gerne bekifft großgezogen

Tish Cyrus (56) hat viel Erfahrung in der Kindererziehung. Die Managerin hat fünf Kinder aus zwei Ehen, von denen die meisten auch in der Öffentlichkeit stehen. Trace (35), Miley (31) und Noah Cyrus (24) sind Sänger, während Brandi (36) als Schauspielerin und DJ ihr Geld verdient. Allerdings wünscht sich die mehrfache Mutter, dass sie eine Sache anders gemacht hätte: Tish glaubt, sie hätte bekifft besser für ihre Kinder da sein können!

"Ich glaube, ich wäre eine bessere Mutter gewesen, hätte ich damals Marihuana geraucht. Ich hätte mehr Spaß bei den Schulprojekten gehabt", erzählt die fünffache Mama in ihrem Podcast "Sorry We're Stoned". Ihre Tochter Brandi sieht das genauso: "Du wärst viel nachsichtiger gewesen." Auch Wiz Khalifa (36), bekannter Cannabis-Befürworter und Podcast-Gast, empfindet die Droge als eine Hilfe für die Elternschaft. Er sei nach dem Kiffen viel geduldiger mit seinem elfjährigen Sohn.

Im "Call Her Daddy"-Podcast verriet die Ex von Billy Ray Cyrus (62), dass Miley ihr den Konsum als Mittel gegen ihre Schlafstörungen empfohlen hatte. Anfangs hätte sie Angst gehabt, in eine Abhängigkeit zu geraten, aber dann sei sie ein echter Fan der Droge geworden: "Ich bin Christin und ich liebe Gras", gestand Tish.

Anzeige

Instagram / tracecyrus Trace, Miley, Tish und Brandi Cyrus im Januar 2021

Anzeige

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Tish Cyrus und Miley Cyrus im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de