Miley Cyrus möchte sich niemals von Mama Tish "abnabeln"

Miley Cyrus (32) hat in einem Interview mit New York Times offen über ihre Beziehung zu ihrer Mutter Tish Cyrus (58) gesprochen. Die Sängerin und frühere Hannah Montana-Darstellerin erklärte, dass ihre Bindung zu ihrer Mutter so stark sei, dass sie sich das Abnabeln von ihr nur schwer vorstellen könne. "Ich bekomme Tränen in den Augen, wenn ich über sie spreche", sagte Miley und zeigte sich emotional. Dass Tish nicht mehr mit ihr auf Tournee reist, empfindet die 32-Jährige zwar als richtigen Schritt, löst in ihr aber auch den Wunsch aus, sich selbst so zu umsorgen, wie es ihre Mutter früher getan hat.

Mileys Mutter spielte auch eine inspirierende Rolle bei ihrem neuen Album, insbesondere bei dem Song "End of the World". Die Sängerin schrieb das Lied, nachdem Tish einmal ohne sie verreist war und beide die Trennung als belastend empfanden. Miley erzählte, dass die erste Zeile des Songs direkt von einem Gespräch mit ihrer Mutter inspiriert wurde. Die Künstlerin erinnert sich an einen emotionalen Moment, als sie den Titel erstmals vor ihrer Mutter sang. "Jedes Mal bricht es mir das Herz, an eine Zukunft ohne sie zu denken", erklärte sie. Trotz dieser Nähe betonte Miley, dass sie gelernt habe, sich von der anhaltenden physischen Präsenz ihrer Mutter zu lösen – auch wenn das Abnabeln schwierig war.

Die Dynamik der Familie Cyrus ist nicht immer unkompliziert: Tish und Billy Ray Cyrus (63), Mileys Eltern, trennten sich 2022, was für Spannungen innerhalb des Familienclans sorgte. Miley erklärte jedoch, dass sie sich mittlerweile mit ihrem Vater versöhnt habe und heute ein harmonisches Verhältnis zu beiden Elternteilen pflegt. Besonders freut es sie, dass beide wieder ihr persönliches Glück gefunden haben – Tish heiratete 2023 den Schauspieler Dominic Purcell (55), während Billy Ray nun mit Schauspielerin Elizabeth Hurley (59) liiert ist. Miley betonte, dass sie als Erwachsene ihren Eltern sowohl als Menschen als auch als Eltern mit Mitgefühl begegnet: "Familie ist meine Priorität, und ich bin dankbar für die Heilung, die die Zeit gebracht hat."

Instagram / tishcyrus Tish und Miley Cyrus, Mutter-Tochter-Duo

Getty Images Sängerin Miley Cyrus mit ihren Eltern Tish und Billy Ray

