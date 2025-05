Mitten in Familienfehde: Miley Cyrus' Mama Tish entfolgt ihr

In der berühmten Cyrus-Familie scheint das Drama nicht enden zu wollen. Billy Ray Cyrus (63) deutete kürzlich mit einem Instagram-Beitrag an, schon bald seine Tochter Miley (32) zu sehen – und das, obwohl die beiden Musiker bereits seit einiger Zeit zerstritten sind. Mama Tish (57) scheint damit ein Problem zu haben: Ein Blick auf ihren Social-Media-Account verriet, dass sie ihrem Kind rund eine Stunde nach dem Beitrag ihres Ex-Mannes nicht mehr folgte. Laut Page Six steckt allerdings nichts dahinter. "Es war eine Störung. Es gibt kein Drama", betont eine Quelle.

Trotzdem gilt das Verhältnis der Familie als sehr angespannt. Bis auf Sohn Braison (30) hat eigentlich keines seiner Kinder Kontakt zu dem "Achy Breaky Heart"-Star: Der Nachwuchs zeigte zuletzt Unverständnis für das Verhalten, das Billy Ray an den Tag legte. Sein Beitrag im Netz erweckte jedoch den Eindruck, dass Miley die Wogen glätten möchte. "Ich kann es kaum erwarten, diese junge Dame zu sehen. Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht", schrieb der 63-Jährige zu einem Video, das die "Can’t Be Tamed"-Interpretin am Klavier zeigte.

Ob das Vater-Tochter-Duo tatsächlich Frieden schließt, bleibt allerdings weiterhin fraglich. Es ist nicht das erste Mal, dass Billy Ray im Netz von seinen Kindern schwärmt. Erst kürzlich veröffentlichte er einen Post, in dem er seine Töchter lobte – und ein Insider machte deutlich, dass insbesondere der Hannah Montana-Star ziemlich wütend darüber war. "Miley will nicht, dass das Drama um die Familienfehde ihre Musikkarriere überschattet, besonders jetzt, wo sie sich auf eine neue Ära vorbereitet", gab der Informant gegenüber Daily Mail preis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley und Billy Ray Cyrus im April 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im Mai 2025

Anzeige Anzeige