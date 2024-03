Mit dieser Schauspielerin wird Kate Winslet oft verwechselt!

Herrscht hier etwa Verwechslungsgefahr? Den ganz großen Durchbruch in Hollywood erlangte Kate Winslet (48) mit der weiblichen Hauptrolle in dem Filmklassiker Titanic erlangt. Seither ist sie aus der Filmbranche nicht mehr wegzudenken und konnte einige große Preise abstauben. Aber auch Cate Blanchett (54) hat sich mit ihrem Part in dem Historienfilm "Elizabeth" einen großen Namen gemacht. Tatsächlich werden Cate und Kate sehr häufig miteinander verwechselt!

Auf der Premiere ihrer neuen Serie "The Regime" plaudert Kate gegenüber Access Hollywood aus, dass sie ziemlich häufig für Schauspielkollegin Cate Blanchett gehalten werde. Das sei wohl auch schon bei der "Ocean's 8"-Darstellerin angekommen und sie machen sich beide mittlerweile einen Scherz daraus. "Die Leute würden sagen: 'Ich habe dich in 'Elizabeth' geliebt', und ich antworte dann: 'Danke, das ist so lieb.' Sie macht dasselbe durch, indem zu ihr gesagt wird: [...] 'Ich habe dich in 'Titanic' geliebt'", erklärt Kate. Ihr mache die Verwechslung aber gar nichts aus, es sei ein großes Kompliment für sie.

Auch wenn "Titanic" ziemlich große Wellen geschlagen hatte, so war die Zeit danach für die Oscar-Preisträgerin nicht gerade einfach. "Ich hatte das Gefühl, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise aussehen oder etwas Bestimmtes sein musste, weil die Medien zu dieser Zeit sehr in mein Leben eingriffen", gab Kate offen gegenüber Porter zu.

Getty Images Kate Winslet und Cate Blanchett

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

United Archives GmbH Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

