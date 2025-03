Diese Sexszene bescherte Kate Winslet viele blaue Flecken

Kate Winslet (49) hat sich in ihrer Karriere schon vielen Herausforderungen gestellt, doch die Dreharbeiten zu einer bestimmten Szene in dem Film "Little Children" von 2006 blieben ihr sicherlich besonders im Gedächtnis. Ihr Co-Star Patrick Wilson (51) enthüllte jetzt im Podcast "It Happened In Hollywood", dass die intime Sexszene, die sie gemeinsam in einer Waschküche drehten, der Oscarpreisträgerin "viele blaue Flecken" eingebracht habe. "Es wurden keine Körperdoubles verwendet, deswegen bin ich mir sicher, dass es einige Blessuren gab", erklärte der Schauspieler und ergänzte: "Kate war so cool und einfach nur ein Profi – sie hat das alles mit unglaublicher Leichtigkeit genommen." Zudem sei es ihm und Kate gelungen, Szenen, die oft unangenehm sein können, völlig unverkrampft zu meistern.

Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Tom Perrotta (63) erzählt das Drama die Geschichte einer unglücklichen Hausfrau, gespielt von Kate, die eine Affäre mit ihrem verheirateten Nachbarn beginnt. Patrick erinnert sich, dass er sich mit Kate und ihrem damaligen Ehemann, dem Regisseur Sam Mendes (59), vor Drehbeginn zum Abendessen getroffen habe, um sich auf die intensive Zusammenarbeit vorzubereiten. Die Produktionszeit sei geprägt gewesen von minutiöser Planung unter der Regie von Todd Field, der jede Bewegung der intimen Szenen mit Kate und Patrick vorab besprach. Kate hatte damals gegenüber der Daily Mail erklärt, dass sie eigentlich keine weiteren Nacktszenen drehen wollte, doch die künstlerische Herausforderung des Projekts habe sie letztlich überzeugt.

Kate Winslet hat sich über die Jahre als eine der bedeutendsten Schauspielerinnen ihrer Generation etabliert. Berühmt wurde sie vor allem durch ihre Rollen in Filmen wie "Titanic" und "Der Vorleser", für den sie ihren ersten Oscar gewann. Interessanterweise hatte sie in ihrem Interview mit der Daily Mail auch erwähnt, dass sie viele ihrer Nacktszenen im Nachhinein als schwierig empfinde, sich jedoch immer wieder aus Liebe zum Handwerk darauf einlasse. Abseits der Leinwand spricht Kate oft offen über ihre bodenständigen Anfänge und betont, wie dankbar sie für ihre außergewöhnliche Karriere sei. Schauspielpartner Patrick schwärmt noch Jahre später von ihrer Professionalität, was ihren Status als Hollywood-Ikone nur weiter untermauert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet auf dem 20. Zurich Film Festival, Oktober 2024

Anzeige Anzeige