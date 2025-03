Kate Winslet gibt Regiedebüt mit Familiendrama auf Netflix

Die Oscar-prämierte Schauspielerin Kate Winslet (49) wagt sich hinter die Kamera. Die Schauspielerin dreht aktuell in London ihr Regiedebüt "Goodbye June", bei dem auch Stars wie Andrea Riseborough (43), Toni Collette (52), Timothy Spall (68) und Helen Mirren (79) mitwirken. Kate übernimmt zudem selbst eine Rolle in der Netflix-Familienproduktion. Das Drehbuch für den Streifen stammt aus der Feder ihres 21-jährigen Sohns Joe, den Kate mit ihrem Ex-Ehemann Sam Mendes (59) hat.

Bereits in der Vergangenheit hatte Kate angedeutet, dass sie sich die Regie vorstellen könnte, jedoch aus familiären Gründen lange gezögert habe. In einem Podcast-Interview mit Elizabeth Day erklärte sie, dass vor allem andere Filmschaffende sie regelmäßig dazu gedrängt hätten: "Warum führst du nicht Regie?", habe sie häufig auf Filmsets gehört. Nun wagt die dreifache Mutter den Schritt, nachdem sie das Gefühl bekam, weiblichen Kolleginnen etwas schuldig zu sein: "Mit der Notwendigkeit, die Kultur zu verändern, fühle ich mich, als würde ich andere Frauen im Stich lassen, wenn ich es nicht mache." Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, zeigt sich Kate in einem winterlichen Look beim Dreh, während sie Regieanweisungen gibt.

Kate teilt ihre Filmleidenschaft offensichtlich mit ihren Kindern. Ihr Sohn Joe sammelte bereits Erfahrung als Schauspieler an der Seite seiner Mutter in Filmen wie "Lee" und dem Oscar-nominierten Kriegsfilm "1917", der von Ex-Mann Sam inszeniert wurde. Auch ihre Tochter Mia Threapleton (24), aus der Ehe mit Jim Threapleton, ist längst im Schauspiel-Business angekommen und beeindruckte mit ihrer Rolle in "I Am Ruth".

Getty Images Mia Threapleton und Kate Winslet

Getty Images Kate Winslet und ihr Mann Abel Smith

