Neue Fotos: Hilary Duff präsentiert ihre wachsende Babykugel

Hilary Duff (36) schwelgt im Mamaglück! In ihrer ersten Ehe mit dem Eishockey-Profi Mike Comrie (43) war die Schauspielerin Mutter von einem Sohn namens Luca geworden. Mit ihrem aktuellen Ehemann Matthew Koma hatte sie die Töchter Banks und Mae bekommen. Im vergangenen Dezember gab die "Lizzie McGuire"-Darstellerin dann sogar ihre vierte Schwangerschaft bekannt. Ihren Babybauch präsentiert sie seitdem regelmäßig in der Öffentlichkeit. Nun wird die schwangere Hilary erneut bei einem Ausflug gesichtet!

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die "How I Met Your Father"-Hauptdarstellerin in Los Angeles unterwegs. In ihrem Outfit, bestehend aus einem eng anliegenden Top und einer passenden Leggings, bringt sie ihre runde Babykugel perfekt zur Geltung. Dazu kombiniert die 36-Jährige eine weite, weiße Bluse sowie ein Paar Sandalen von dem Designer-Label Gucci.

In ihrer Rolle als Mutter geht Hilary richtig auf. "Mutter zu sein war ein Schock, aber auch die glücklichste und schönste Erfahrung", erklärte sie in einem Interview mit People. "Wenn man sich erst einmal wiedergefunden hat, besitzt man das Größte, das einem niemand mehr nehmen kann, und man ist so selbstbewusst", fuhr sie fort.

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Getty Images Hilary Duff. Schauspielerin

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Kindern

