Diese Weihnachtstraditionen gibt es in Hilary Duffs Familie

Für Hilary Duff (37) und ihre Familie wird in diesem Jahr Weihnachten ein wenig anders als gewohnt ablaufen. "Wir reisen tatsächlich am Weihnachtstag dieses Jahr, was wirklich aufregend ist", erzählt die Schauspielerin in einem Interview mit Us Weekly. Nichtsdestotrotz steckt die Vorweihnachtszeit im Hause Duff voller Traditionen, auf die der Disney-Star nicht verzichten möchte. Was niemals fehlen darf, ist das gemeinsame Aufstellen des Christbaums. "Wir stellen alle gemeinsam den Baum auf und schmücken ihn. Sobald die Kinder in der Schule sind, setze ich den ganzen Weihnachtsbaumschmuck um und platziere ihn dort, wo er tatsächlich hingehört", scherzt sie.

Auch wenn die Traditionen dieses Jahr ein wenig zu kurz kommen werden, ist Hilary ein absoluter Weihnachtsfan. "Ich denke, dass ich die gesamte Vorweihnachtszeit liebe", schwärmt sie und erzählt weiter: "Ich weiß, dass es chaotisch ist, aber ich liebe es wirklich, dann in der Stadt zu sein. All die Festlichkeiten, Besorgungen machen und einen Weihnachtsbaum aussuchen. Das ist eine meiner liebsten Familienaktivitäten." Um ihren Kindern die Vorfreude auf das Fest noch ein bisschen zu versüßen, habe die Blondine 2024 auch noch eine neue Tradition eingeführt: "Wir machen Nachtschwimmen mit heißer Schokolade." Dabei springen alle nachts in den beheizten Pool. "Es macht wirklich Spaß. Für die Kinder ist es etwas Besonderes und es ist eine außergewöhnliche Nacht."

Die 37-Jährige ist schon vierfache Mama. Ihr Sohn Luca ist inzwischen zwölf und stammt aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Mike Comrie (44). Mit dem Good-Charlotte-Star Matthew Koma, dem sie 2019 das Jawort gab, bekam die Lizzie McGuire-Darstellerin drei weitere Töchter. Banks kam 2018 zur Welt und ihre Schwester Mae 2021. Die Geburt der kleinen Townes machte die Familie des Hollywoodstars im Mai dieses Jahres komplett.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Familie, November 2024

Instagram / hilaryduff Hilarry Duff und ihre Familie an Weihnachten 2023

