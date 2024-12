Thanksgiving-Chaos: Hilary Duff freut sich übers Ferienende

Schauspielerin Hilary Duff (37), bekannt aus der Serie "Lizzie McGuire", hat kürzlich auf Instagram bezaubernde Familienfotos von den Feiertagen geteilt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew Koma und ihren vier Kindern Luca (12), Banks (6), Mae und Townes genoss sie eine turbulente Woche, die gefüllt war mit gemeinsamen Familienaktivitäten. Unter ihrem Post bedankte sich die Schauspielerin humorvoll bei den "höheren Mächten", dass die Schule wieder begonnen hat, und gab damit einen Einblick in die ereignisreiche Ferienzeit.

Auf den Schnappschüssen strahlt die glückliche Familie bei gemeinsamen Aktivitäten. Dabei besuchten die Kinder unter anderem eine Vorstellung von "Vaiana 2", tobten in der Spielhalle, genossen entspannte Familienessen und schlüpften zu Hause in fantasievolle Kostüme. Hilary hielt insbesondere fest, wie die Ferien neben viel Spaß auch von der einen oder anderen Grippewelle begleitet wurden. "Es waren turbulente Ferien – geprägt von Grippe, Abenteuern, noch mal Grippe, vielen Plänen – und Gott sei Dank hat nun die Schule wieder angefangen", schrieb sie unter ihrem Beitrag und fasste damit die Höhen und Tiefen der letzten Tage zusammen. Trotz der kleinen Hindernisse schien die Familie die gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen, was auf den fröhlichen Bildern deutlich wird.

Hilary Duff und Matthew Koma sind seit 2019 verheiratet und teilen ihre Freude am Familienleben oft mit ihren Fans. Ihr ältester Sohn Luca stammt aus Hilarys früherer Ehe mit dem ehemaligen Eishockeyspieler Mike Comrie (44). Die gemeinsamen Töchter Banks, Mae und Townes bereichern seit 2018, 2021 und 2024 das Leben des Paares. Die Schauspielerin zeigt sich regelmäßig offen über die Herausforderungen und Freuden des Mutterseins. So hat sie in der Vergangenheit über die Balance zwischen Karriere und Familie gesprochen und betont, wie wichtig ihr die gemeinsamen Momente mit ihren Kindern sind. Auch Ehemann Matthew Koma, ein bekannter Musiker und Songwriter, unterstützt sie dabei, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Gemeinsam bilden sie ein eingespieltes Team, das die Höhen und Tiefen des Alltags meistert.

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma im März 2023

