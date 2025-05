Nach zehn Jahren: Arbeitet Hilary Duff etwa an neuer Musik?

Hilary Duff (37), bekannt aus der Kultserie Lizzie McGuire, könnte sich nach einer langen Pause wieder der Musik widmen. Ihr Ehemann Matthew Koma teilte am 11. Mai ein schwarz-weißes Foto auf Instagram, das die Schauspielerin in einem Tonstudio zeigt. Mit Kopfhörern und einem Mikrofon in Reichweite wirkt Hilary konzentriert und vertieft. Der liebevolle Beitrag diente zwar in erster Linie als Hommage an die Mutter der gemeinsamen Kinder zum Muttertag, doch eine Bemerkung von Matthew sorgt bei den Fans für Aufregung: "Bitte rette die Millennial-Popmusik, sie braucht dich mehr denn je."

Hilary, deren letztes Album "Breathe In. Breathe Out." 2015 erschienen ist, steht seitdem eher für ihre schauspielerischen Projekte und ihr Familienleben in den Schlagzeilen. Die Platte brachte damals den Hit "Sparks" hervor und war ein Rückkehrversuch nach mehreren Jahren Auszeit von der Musik. Das Potenzial für ein neues Album ist besonders brisant, da Hilary in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie nicht nur in TV und Film, sondern auch in der Musikbranche begeistern kann. Eine mögliche Studioarbeit von ihr könnte Fans der frühen 2000er in helle Aufregung versetzen – immerhin hatten viele gehofft, dass die mehrfache Mutter irgendwann musikalisch zurückkehrt.

Die Schauspielerin und Sängerin legte bereits 2020 einen kleinen musikalischen Zwischenschritt ein, als sie zusammen mit Matthew ein Cover von Third Eye Blinds "Never Let You Go" veröffentlichte. Zudem zeigte sie ihre stimmlichen Fähigkeiten 2016 mit einer Coverversion von Fleetwood Macs "Little Lies". In den sozialen Medien wurde bereits im letzten Jahr spekuliert, ob Hilary an neuer Musik arbeitet, nachdem Studiobilder in ihrem Instagram-Feed auftauchten. Viele Fans beschrieben sie begeistert als eine "Königin der Popmusik" und hoffen insgeheim auf ein lang ersehntes musikalisches Comeback.

Anzeige Anzeige

Instagram / matthewkoma Hilary Duffs Mann Matthew Koma postet Hilary im Tonstudio

Anzeige Anzeige

Instagram /hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma, Februar 2024

Anzeige Anzeige