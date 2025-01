Hilary Duff feiert mit ihrer sechsköpfigen Familie Silvester

Hilary Duff (37) postet Einblicke aus ihren vergangenen Tagen mit der Familie. Den Jahreswechsel verbringt die Schauspielerin mit ihrem Mann Matthew Koma und ihren vier Kindern. Auf Instagram teilt die Vierfach-Mama jetzt süße Fotos, auf denen sie unter anderem lächelnd mit einer ihrer Töchter zu sehen ist. Diese trägt auf ihrem Kopf eine Brille, auf welcher "2025" steht. Auch mit Matthew posiert sie, während sie in die Kamera strahlt und ein lustiges Partyhütchen trägt. Unter ihrem Post schreibt die Künstlerin: "Das hier sind ein paar Eindrücke der vergangenen Tage."

Neben den Silvester-Eindrücken teilt die 37-Jährige auch Bilder aus dem Familienurlaub. Dort planscht die Blondine mit ihrer sieben Monate alten Tochter Townes in einem Pool. Der Spaß für ihre anderen Töchter Mae und Banks Violet kommt auch nicht zu kurz – mit ihnen spielt Hilary ebenfalls im Wasser. Auch Papa Matthew kümmert sich rührend um die Kleinen, auf unterschiedlichen Fotos hält er seine jüngste Tochter im Arm oder kuschelt mit ihr auf dem Bett. Gegenüber Us Weekly verriet Hilary im Dezember die Entstehungsgeschichte der Urlaubsfotos: "Wir reisen tatsächlich am Weihnachtstag dieses Jahr, was wirklich aufregend ist."

Eine Reise zu sechst zu planen, kann ebenso turbulent wie der normale Alltag sein. Die Mama sprach in einem vergangenen Interview gegenüber dem Magazin über die Komplikationen bei so einer großen Familie. "Manchmal fühlen wir uns einfach nicht alt genug für all diese Verantwortung", gestand sie. Manchmal wisse die Sängerin nicht, wie sie mit allem Schritt halten solle. Doch ihr Mann bietet ihr eine große Unterstützung: "Wir machen einen wirklich guten Tanz miteinander. Wann immer es im Haus einen Bedarf gibt, ist er wie ein richtig guter Assistent, weil er mich einfach kennt."

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihrer Tochter Townes

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma, Liebespaar

Anzeige Anzeige

Anzeige