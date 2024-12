"Ganz schön viel": So managt Hilary Duff ihr Familienleben

Hilary Duff (37) scherzte kürzlich in einem Interview, dass ihr Ehemann Matthew Koma fast wie ein "richtig guter Assistent" agiere. Während das Paar das Leben als sechsköpfige Familie meistert, verlässt sich die Schauspielerin gerne auf die tatkräftige Unterstützung ihres Mannes. "Manchmal fühlen wir uns einfach nicht alt genug für all diese Verantwortung", gestand sie kürzlich im Gespräch mit Us Weekly. "Wir sind beide 37 und wissen manchmal gar nicht, wie wir mit allem Schritt halten sollen."

Die "Come Clean"-Sängerin schwärmte weiter von der starken Zusammenarbeit mit ihrem Mann Matthew: "Wir machen einen wirklich guten Tanz miteinander. Wann immer es im Haus einen Bedarf gibt, ist er wie ein richtig guter Assistent, weil er mich einfach kennt", sagte sie. Dabei gab Hilary jedoch zu, dass es kein Patentrezept für die Erziehung ihrer Kids gibt. "Ich habe erst nach vier Kindern gelernt, dass ich nicht die Glückseligkeit aller kontrollieren kann und nicht ständig die 'Kreuzfahrtleiterin' für alles sein kann", erklärte sie.

Neben ihrem turbulenten Familienleben probiert Hilary auch immer wieder, Zeit für sich selbst zu finden. "Ich habe heute ein Kind zur Schule gebracht und bin danach zum Pickleball gefahren", erzählte sie gegenüber Us Weekly. Wenn sie nicht mit ihren Mutterpflichten jongliert, bereitet sie sich mit Hilfe von Meta AI auf die Feiertage vor. "Ich liebe die Weihnachtszeit, aber es für so viele Menschen magisch zu machen, ist einfach ziemlich viel", gestand sie. Mit Meta AI hat sie einen "Gedankenpartner" gefunden, der ihr dabei hilft, neue Ideen zu entwickeln und organisiert zu bleiben.

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff mit ihren Kindern Banks, Luca und Mae

Instagram /hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma, Februar 2024

