Hilary Duff schlendert mit Kind und Kegel durch Kalifornien

Hilary Duff (37) wurde kürzlich bei einem Familienausflug in Studio City, Kalifornien, gesichtet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew Koma und ihren Töchtern Banks, Mae sowie dem jüngsten Familienzuwachs Townes wurde die Schauspielerin bei einem entspannten Shopping-Trip gesichtet. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Hilary trug die kleine Townes auf der Brust und hielt Mae an der Hand, während Matthew mit einem Rucksack ausgestattet war, um alle notwendigen Utensilien für den Ausflug griffbereit zu haben. Auch Hilarys Sohn Luca, den sie mit ihrem ehemaligen Ehemann Mike Comrie (44) hat, ist Teil der sechsköpfigen Familie. Von ihm fehlte während des Familienausflugs allerdings jede Spur.

Zu sechst sind Hilary und ihre Familie erst seit wenigen Monaten. Im Mai dieses Jahres verkündete die "Cinderella Story"-Bekanntheit, dass ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hat. "Townes Maedow Bair, jetzt wissen wir, warum sie uns so lange hat warten lassen. Sie hat diese Wangen perfektioniert", ließ sie ihre Fans auf Instagram wissen. Die Geburt ihres Nachwuchses hielt die 37-Jährige fest und teilte intime Einblicke ihrer Wassergeburt im Netz.

Neben ihren Aufgaben als Mutter von vier Kindern denkt Hilary auch über ihre musikalische Karriere nach. In einem Interview im Dezember 2023 mit Access Hollywood sprach die "Come Clean"-Sängerin darüber, wie sehr sie momentan in ihrer Rolle als Mutter aufgeht, aber auch die Sehnsucht nach der Musik verspürt. Obwohl Musik im Moment in den Hintergrund gerückt ist, glaubt sie fest daran, dass es die richtige Gelegenheit geben wird, um ihre Liebe zur Musik wieder aufleben zu lassen. "Es wird etwas über mich kommen, und dann muss ich es einfach tun. Musikmachen wird also passieren – ich weiß nur nicht, wann", zeigte sie sich optimistisch.

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihre Familie im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige