Süßer Nachwuchs: Hilary Duff ist zum vierten Mal schwanger!

Sie könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Nach mehreren gemeinsamen Jahren hatten sich Hilary Duff (36) und ihr Partner Matthew Koma im Dezember 2019 das Jawort gegeben. Mit dem Musiker teilt der einstige Disney-Star zwei Kinder – ihr Sohn aus einer früheren Ehe macht das private Glück der Patchwork-Familie komplett. Nun überrascht das Paar seine Community jedoch erneut mit zuckersüßen Nachrichten: Hilary erwartet wieder Nachwuchs!

Die frohe Botschaft verkündet die Schauspielerin selbst in den sozialen Medien. "Frohe Feiertage! Schnallt euch an, Butterblumen, wir fügen diesem verrückten Haufen ein weiteres Mitglied hinzu!", heißt es auf einer Weihnachtskarte, die Hilary auf ihrem Instagram-Profil teilt. Dem Beitrag fügt sie dann noch zusätzlich die Worte "Überraschung, Überraschung" hinzu. Während mehrere Bilder die Kinder der dreifachen Mutter zeigen, posiert diese auf einem gemeinsam mit ihrer kleinen Familie. Auf dem Schnappschuss fasst sich die 36-Jährige sichtlich erfreut an ihren fortan wachsenden Bauch.

In den Kommentaren tummeln sich derweil bereits die zahlreichen Glückwünsche ihrer Freunde und Promi-Kollegen. So schreibt Pretty Little Liars-Star Lucy Hale (34) "ahh Glückwunsch, ihr beiden", während Elle Fanning (25) ihre Begeisterung einzig mit jeder Menge Herz-Emojis und dem Ausruf "woohoo" zum Ausdruck bringen kann.

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Weihnachtskarte

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Weihnachtskarte

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Töchtern, Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de