Hilary Duffs Sohn Luca (13) rockt seinen ersten Modeljob

Hilary Duff (37) kann stolz auf ihren Sohn Luca (13) sein! Der 13-Jährige, den sie mit ihrem Ex-Mann Mike Comrie (44) teilt, feierte sein Model-Debüt in einer Kampagne für die Kinderkollektion von Zara. In ihrer Instagram-Story teilte Hilary am Donnerstag stolz Aufnahmen der Werbekampagne, auf denen Luca in einem glänzenden roten Cabrio posierte und ein lässiges Outfit aus oversized blauem T-Shirt, khakifarbenen Shorts und braunen Sneakern präsentierte. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, wurden vor einer Kulisse aus Palmen und den Gebäuden von Los Angeles aufgenommen und kamen bei Fans und modebegeisterten Followern der Schauspielerin sehr gut an. Luca, der im März seinen 13. Geburtstag feierte, scheint sich vor der Kamera sichtlich wohlgefühlt zu haben.

Luca scheint nun in die Fußstapfen zahlreicher prominenter Kinder zu treten, die in der Modewelt durchstarten. Das Fotoshooting für eine Sommerkollektion mit Vintage-Akzenten markiert einen wichtigen Schritt für den Teenager, der sich neben Stars wie Nicole Kidmans (57) Tochter Sunday Rose (16) und Kate Moss (51) Tochter Lila Moss (22) in die Reihe der "Nepo-Babies" einreiht. Hilary, die derzeit auch wegen Gerüchten um ein Pop-Comeback Schlagzeilen macht, teilte auf Instagram liebevolle Worte über Lucas persönliche Entwicklung. In einem Geburtstags-Post beschrieb die "Lizzie McGuire"-Darstellerin stolz, dass ihr Sohn nicht nur ein toller großer Bruder ist, sondern auch ein kreativer Zeichner, begeisterter Fußballfan und wissbegieriger Geschichtsfreund. "Zeit ist ein Dieb", schrieb sie über das Gefühl, wie schnell ihr Sohn heranwächst.

Auch wenn Luca inzwischen das turbulente Teenageralter erreicht hat, genießen Mutter und Sohn gemeinsame Momente – sei es bei nächtlichen Gesprächen in der Küche oder Autofahrten zu Rap-Musik. Während sich bei Hilary beruflich einiges getan hat – von einem möglichen Pop-Comeback bis zu ihrem Leben als Mutter von drei Töchtern mit Matthew Koma – bleibt sie für Luca eine liebevolle und unterstützende Vertraute. Dass er sich nun in der Modewelt ausprobiert, ist nicht nur ein spannender Schritt, sondern auch ein Ausdruck seiner vielfältigen Talente.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Familie, November 2024

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihre Familie im April 2024

