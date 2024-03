Neuer Haarschnitt: Königin Letizia trägt jetzt einen Bob!

Da muss der ein oder andere sicherlich glatt zweimal hinschauen! Königin Letizia (51) gehört wohl zu den stilsichersten Royals in ganz Europa. In ihren eleganten Outfits begeistert sie regelmäßig die Fans. Neben ihrer Kleidung ist die Ehefrau von König Felipe von Spanien (56) auch für ihre langen braunen Haare bekannt. Nun wagt die Spanierin jedoch eine Typveränderung. Letizia trägt jetzt einen Long-Bob!

Ihren neuen Haarschnitt präsentiert sie bei einem Treffen mit dem Präsidenten von Paraguay und seiner Frau zum Mittagessen in Madrid. Auf den aktuellen Fotos, die Ok! vorliegen, strahlt Letizia in einem grün-grauen Anzug. Lächelnd fährt sich die Königin durch die Haare. Es scheint, als würde sich die 51-Jährige sehr wohl mit ihrem Bob fühlen.

In den vergangenen Wochen machte Letizia vor allem mit Untreue-Gerüchten auf sich aufmerksam. Die frühere Moderatorin soll eine Affäre mit ihrem ehemaligen Schwager Jaime Del Burgo gehabt haben. Das behauptet dieser in dem Buch "Letizia & Ich".

Getty Images Königin Letizia von Spanien bei einem Kongress

Getty Images Königin Letizia, 2023

Getty Images Letizia, spanische Königin

