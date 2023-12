Hatte Königin Letizia eine Affäre mit ihrem Ex-Schwager?

Sagt er die Wahrheit? Königin Letizia (51) ist bei vielen Royal-Fans ziemlich beliebt. 2004 hatte sie in die spanische Königsfamilie eingeheiratet und steht seitdem in der Öffentlichkeit. Das Leben der einstigen Journalisten wird also ständig beobachtet und thematisiert. Derzeit ist sie in viele Negativschlagzeilen verwickelt: Die Frau von König Felipe soll nämlich vor vielen Jahren eine Affäre mit ihrem Schwager gehabt haben!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, soll der Ex-Mann von Letizias Schwester nun auspacken. Jaime Del Burgo meint, er und die Königin hätten bis 2011 eine Affäre gehabt. "Wir können uns nicht mehr sehen", soll sie das Ganze dann abrupt am Telefon beendet haben. Kurz darauf verlobte sich Jaime mit Letizias Schwester Telma. Laut dem Unternehmer sollen er und das Königspaar die ganzen Jahre auch befreundet gewesen sein.

Jetzt will Jaime wohl alles erzählen und mit seiner Story Geld verdienen. Denn er soll Co-Autor eines Buches sein, das von den Royals handelt. Seine Geschichte untermalte er vor wenigen Tagen mit einem Bild auf X. Letizia soll ihm damals ein Spiegelselfie mit seinem Schal geschickt haben. Das Posting ist aber wieder gelöscht.

Getty Images Königin Letizia von Spanien im März 2023

Getty Images Felipe VI. und seine Frau Letizia in Dänemark

Getty Images Königin Letizia von Spanien bei einem Kongress

