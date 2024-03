Für 164.000 Euro: Das versteckt sich in der Oscar-Goodie-Bag

Seit 22 Jahren bestückt Lash Fary die berühmt-berüchtigten Goodie-Bags der Oscar-Verleihung. Am Sonntag dürfen sich Nominierte wie Ryan Gosling (43), Cillian Murphy (47) und auch die Deutsche Sandra Hüller (45) auf Geschenke im Wert von wahnwitzigen 164.000 Euro freuen. Im vergangenen Jahr wurden den Promis zum Beispiel Botox-Behandlungen im Wert von rund 10.000 Euro geschenkt. Diese müssen sie dieses Jahr wohl aus eigener Tasche bezahlen. Dafür gibt es unter anderem einen kleinen Klapptisch der Luxusmarke Hermès – vermutlich, damit die teure Handtasche nicht auf dem Esstisch stehen muss. Neben zahlreichen kleineren Aufmerksamkeiten, wie Hautpflegeprodukten, Trinkflaschen und Popcorn mit Champagner-Geschmack, sind jedoch auch einige wertvolle Gutscheine Teil des Geschenkpakets.

Die Stars erwartet nach dem Oscar-Stress zunächst ein entspannendes Spa-Wochenende in Kalifornien. Als Nächstes könnten sie schnell in den Jet hüpfen, um in der Karibik die Seele baumeln zu lassen. "Wenn die Stars auf Strand und Meer aus sind, bieten wir ihnen einen dreitägigen Urlaub in St. Barts – in einer rund 23.000 Euro teuren Privatvilla", berichtet Lash im Gespräch mit Bild. Doch es geht noch teurer: Das Highlight der Goodie-Bag ist der Aufenthalt in einem Ski-Chalet in der Schweiz. Für rund 45.000 Euro gibt es hier Platz für zehn Gäste und einen atemberaubenden Blick auf das Matterhorn.

Es könnte jedoch gut sein, dass das Chalet unbewohnt bleibt. Der professionelle Schenker erklärt: "Ihre Terminkalender sind so vollgepackt und sie verbringen viele Tage des Jahres im Flugzeug. Viele von ihnen wollen lieber zu Hause bleiben und nicht wegfliegen." Im vergangenen Jahr sollen nur zwei der Nominierten die Urlaubsgutscheine überhaupt eingelöst haben. Teil der damaligen Goodie-Bags waren Trips nach Italien und Kanada sowie weitere Kostspieligkeiten. Der Gesamtwert der Geschenke betrug jedoch vergleichsweise nur bodenständige 118.000 Euro.

Getty Images Cillian Murphy, 2024

Getty Images Sandra Hüller, Schauspielerin

