Süße Babynews: Rozonda "Chilli" Thomas ist Oma geworden!

Rozonda "Chilli" Thomas (53) darf sich über ein besonders niedliches Wunder freuen – die Sängerin ist nämlich Oma geworden! Auf Instagram verkündet der Sohn der Musikerin, dass er und seine Ehefrau Jeong Ah Wang erstmals Eltern geworden sind. So teilt Tron Austin ein supersüßes Foto, auf dem das Trio abgebildet ist und schreibt einen ausführlichen Geburtsbericht, in dem es unter anderem heißt: "An diesem Tag, dem 2. März 2024 um 13:59 Uhr, wurde unser 2,8 Kilo schwerer Engel auf Erden geboren – unsere wunderschöne Tochter Lua!" Die Kleine kam per Kaiserschnitt auf die Welt.

Neben dem Namen der Kleinen dürfen sich die Fans ebenfalls über den ersten Schnappschuss des Sprösslings freuen, den die Eltern aber mit einem Filter verzieren: Die Augen der Neugeborenen sind durch eine Sonnenbrille verdeckt, die die Kleine aber richtig cool aussehen lässt! Außerdem kommt das Baby bereits jetzt ganz nach seinen Eltern, denn auf seinem winzigen Köpfen ist bereits eine dunkle Haarpracht zu sehen. Dabei strahlen alle drei richtig entzückend in die Kamera.

Bisher äußerte sich die frischgebackene Oma nicht öffentlich zu Trons Babyglück – ihr gemeinsamer Sohn mit Dallas Austin, dem damaligen Produzenten ihrer Band TLC. Mittlerweile ist die Musikerin aber mit einem neuen Mann glücklich – dem Schauspieler Matthew Lawrence, mit dem die 53-Jährige zuletzt einen romantischen Urlaub genoss. Die Beziehung zu ihm scheint offenbar richtig gut zu laufen, denn selbst von einem aktuellen Liebesgeständnis ihres äußerst berühmten Ex-Freundes zeigte sich Chilli vollkommen unbeeindruckt: Zwischen 2001 bis 2003 waren die Musikerin und Usher (45) ein Paar und er wollte sie damals sogar heiraten!

Anzeige

Instagram / timeflybye Rozonda Thomas' Sohn Tron Austin mit seiner Ehefrau und Tochter

Anzeige

Instagram / therealchilli Matthew Lawrence und Rozonda "Chilli" Thomas

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de