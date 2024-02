Ushers Antrag abgelehnt: Mit ihm ist Chilli jetzt glücklich!

Sie hat mit der Vergangenheit abgeschlossen! Rozonda Thomas (52), besser bekannt als Chilli von der R&B-Gruppe TLC, genießt aktuell einen romantischen Urlaub in Jamaika mit ihrem Freund, dem Schauspieler Matthew Lawrence (44). Die beiden entspannen sich in einem Luxusresort und teilen ihre Glücksmomente auf Instagram. Diese Auszeit scheint eine gelungene Ablenkung von den kürzlich von Chillis Ex-Partner Usher (45) gemachten Enthüllungen zu sein, denen zufolge Chilli seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte...

Im Interview mit People sprach der Sänger kürzlich nämlich über seine Jugendliebe. Von 2001 bis 2003 waren Usher und Chilli ein Paar gewesen – die US-Amerikanerin hatte damals in zahlreichen Musikvideos des Superstars mitgespielt. Für den Musiker war es offenbar die große Liebe gewesen, wie er zuletzt erklärte: "Ich wollte Chilli heiraten. Ich habe ihr einen Antrag gemacht, den sie jedoch ablehnte!" Das habe ihm sehr wehgetan: "Ich habe Frauen danach schwieriger vertrauen können und hatte Probleme, mich anderen zu öffnen!"

Chilli ist scheinbar unbeeindruckt von Ushers Geständnis, sie habe seinen Heiratsantrag zurückgewiesen. Stattdessen konzentriert sie sich zusammen mit ihrem Schatz Matthew in ihrem Traumurlaub auf das Erkunden lokaler Highlights, die Natur Jamaikas und genießt romantische Abendessen bei Kerzenschein. "Es war unglaublich", schreibt die Beauty auf ihrem Profil zu zahlreichen Fotos und Videos. Der Urlaub dient aber nicht nur der Erholung – die zwei feiern auch einen besonderen Tag: Matthews' 44. Geburtstag.

Die Beziehung von Chilli und Matthew Lawrence hatte sich nach ihrem zufälligen Treffen auf einem Flug nach Atlanta zu einer ernsthaften Beziehung entwickelt. Die beiden waren nach Matthews Scheidung von Cheryl Burke ein Paar geworden und hatten ihre Beziehung an Silvester 2022 öffentlich gemacht. Matthew lernte anschließend Chillis Familie und ihren Sohn Tron kennen. Ob die zwei wohl bald auch heiraten werden? Laut einem TMZ-Insider nehme Chilli das Thema Ehe sehr ernst und wolle nur dann Ja sagen, wenn beide Partner überzeugt sind. Ihr Liebster wünscht sich zudem Kids mit der 52-Jährigen. "Das ist unser Plan, wir versuchen es", erklärte er zuletzt gegenüber Entertainment Tonight.

Usher konnte den Korb in den vergangenen Jahren offenbar bestens verarbeiten. Inzwischen ist er nämlich ebenso wie Chilli wieder sehr verliebt – und sogar verheiratet! Kurz nach dem Super Bowl, bei dem er in der Halbzeitshow aufgetreten war, trat er mit seiner Partnerin Jenn Goicoechea vor den Traualtar. Im engsten Kreise ihrer Familie und Freunde gaben sich die zwei das Jawort. Auf Instagram können sich die Fans bereits an einigen Schnappschüssen der Feier erfreuen. Zahlreiche Promis wie John Legend (45) und Serena Williams (42) gratulieren ihm in den Kommentaren zur Hochzeit.

