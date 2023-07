Verlässt K-Pop-Sängerin Lisa Manobal etwa bald Blackpink?

Aktuell wirkt Lisa Manobals (26) Zukunft ungewiss. Die Thailänderin gehört seit 2016 zu der K-Pop-Girlgroup Blackpink. Mit Hits wie "Kill This Love" oder "Pretty Savage" feiern Jisoo, Jennie (27), Rosé und Lisa seither weltweit große Erfolge. Sogar mit Superstar Selena Gomez (30) brachten sie bereits einen Song heraus –"Ice Cream". Die vier Sängerinnen stehen seit vielen Jahren bei dem Unternehmen YG Entertainment unter Vertrag. Lisas Vertrag läuft aus und beide Seiten sollen sich einfach nicht einigen können. Steigt sie deswegen bei Blackpink aus?

Dass Lisa Blackpink verlässt, ist sehr unwahrscheinlich – die Fans dürfen also aufatmen. Selbst wenn sie die Agentur verlässt, könnte sie Blackpink erhalten bleiben. In der Vergangenheit hatten bereits viele andere K-Pop-Sänger ihre Agentur gewechselt, blieben aber in ihren Gruppen. Jedoch deutet derzeit einiges darauf hin, dass die 26-Jährige ihren Vertrag bei YG Entertainment nicht verlängern und die Agentur im August verlassen wird. Laut Insidern können sich beide Parteien einfach nicht einigen, wie unter anderem JustJared berichtet.

Aktuell soll es deswegen auch schwierig sein, Konzerte sowie andere Events mit Lisa zu planen. YG Entertainment erklärte dazu jedoch via Twitter: "[Die unsichere Terminplanung] ist auf den Tourneeplan sowie ihre individuell geplanten Aktivitäten zurückzuführen. Es hat nichts mit der Vertragserneuerung zu tun." An einer Einigung würde man aktuell intensiv arbeiten.

Blackpink, K-Pop-Girlgroup

Die Blackpink-Mitglieder Lisa, Jisoo, Jenny und Rose im August 2022

Lisa Manobal im Juli 2023

