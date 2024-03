Jutta Speidel gibt zu: Ihr "First Dates"-Treffen war fake!

Die anfängliche Euphorie ist wohl schnell verflogen! In der Promiversion von First Dates traf Jutta Speidel (69) auf den Diplomverwaltungswirt Franz. Eigentlich wollten sich die beiden nach dem gemeinsamen Essen wiedersehen. Doch statt auf ein weiteres Date zu gehen, folgt jetzt die Ernüchterung. "Das Ganze war ein Fake! Er war ein Schauspieler", schimpft Jutta gegenüber Bild. Doch auch sie selbst scheint nicht mit ernsten Absichten an dem Format teilgenommen zu haben: Die Schauspielerin gibt in einem weiteren Gespräch mit dem Berliner Kurier zu, dass sie gar nicht auf der Suche nach einem Partner ist. "Und ich glaube, er auch nicht. Das Ganze war Quatsch! Ich hatte ein nettes Essen mit einem netten Menschen und damit hatte sich das, basta", so Jutta abschließend.

In den Siebzigern hatte Jutta eine Beziehung mit ihrem Schauspielkollegen Herbert Herrmann geführt. Nach dem Liebes-Aus lernte sie Stefan Feuerstein kennen und lieben. 1984 gingen sie den Bund der Ehe ein, der zehn Jahre hielt. Zuletzt ging sie mit dem Italiener Bruno Maccallini gemeinsam durchs Leben, doch auch diese Liebe zerbrach. Mittlerweile ist die 69-Jährige seit über einem Jahrzehnt Single. Ein neuer Mann an ihrer Seite gehört aktuell aber nicht zu Juttas Prioritäten, wie sie ebenfalls gegenüber Bild betont: "Ich lebe sehr gut mit mir allein."

Während sich Jutta also in ihrem Single-Dasein pudelwohl fühlt, war ihr TV-Kollege Lars Steinhöfel (38) wirklich bereit für die Liebe – denn für ihn war die "Promi First Dates"-Verabredung die erste nach seiner Trennung von seinem Verlobten Dominik Schmitt. "Um ehrlich zu sein, hatte ich einfach Lust darauf, weil ich auch selbst ein Fan des Formats bin. Die Anfrage kam zu einem Zeitpunkt, bei dem ich dachte: 'Warum eigentlich nicht?' Es war mein erstes Date nach meiner Trennung im letzten Jahr", verriet der Unter uns-Star gegenüber Promiflash.

Getty Images Jutta Speidel, Schauspielerin

Promi First Dates, VOX Lars Steinhöfel und Roland Trettl bei "First Dates"

