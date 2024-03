"Kaum stehen": Hochschwangere Jenny Frankhauser ist krank

Eigentlich genießt Jenny Frankhauser (31) ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Immer wieder präsentiert die Schwester von Daniela Katzenberger (37) ihre Babykugel im Netz und teilt schöne und aufregende Momente mit ihren Followern. Mittlerweile sind es nur noch wenige Tage, die sie mit Sohnemann Damian und ihrem Partner Steffen König zu dritt verbringen wird. Eine üble Erkältung macht der guten Laune der einstigen Dschungelcamp-Siegerin jedoch einen Strich durch die Rechnung. Wie sie via Instagram mitteilt, hat es sie nun voll erwischt: "Hohes Fieber, Schüttelfrost und Husten. Kann kaum noch stehen."

Es ist scheinbar nur schwer auszuhalten. Diese nervigen Symptome während der Grippe macht die Reality-TV-Bekanntheit allerdings nicht alleine durch – was ihr zusätzlich zu schaffen macht. "Und ich denke mir dabei nur, wie sehr mir mein kleiner Damian leidtut, der das Gleiche durchmacht und nicht mal was sagen kann", schreibt Jenny über ihren Kleinen. Ihr Fazit: "Also krank sein, hochschwanger und mit krankem Baby ist wirklich Endstufe!" Ihrer Beschwerde fügt die Tochter von Iris Klein (56) haufenweise Ausrufezeichen und ein entsetztes Emoji hinzu.

Zum Ende ihrer zweiten Schwangerschaft ist das TV-Gesicht scheinbar ein wenig besorgt. Im Interview mit Bild thematisierte sie die Sorge, ob sie nach der Geburt auch wirklich beiden Kindern gerecht werden könne. "Davor habe ich offen gesagt großen Respekt", gesteht die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin. Sie hofft, es gut meistern zu können. Aber sie verspricht: "Ich werde mein Bestes geben und versuchen, beiden gleich gerecht zu werden." Doch auf die Hilfe ihres Partners kann sie sich sicherlich verlassen. Dieser unterstützt sie auch schon während der Schwangerschaft, "zum Beispiel, wenn der Kinderwagen in den Kofferraum muss". Sie habe nicht mehr so viel Kondition und sei manchmal körperlich weniger fit, verriet sie.

Instagram / jenny_frankhauser Schwangere Jenny Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

