Rocco Ritchie und seine Olivia turteln auf dem Red Carpet

Sie sind auch modisch ganz auf einer Wellenlänge! Seit geraumer Zeit gehen Rocco Ritchie (23) und Olivia Monjardin gemeinsam durchs Leben. Eigentlich hängen der Sohn von Madonna (65) und seine Freundin ihre Liebe nicht allzu sehr an die Glocke – doch anlässlich der Londoner Premiere des Films "The Gentlemen" machten die beiden eine Ausnahme: Superverliebt posierten Rocco und Olivia für die Fotografen. Dabei können sich die beiden auch in Sache Mode sehen lassen: Der Promispross trug einen klassischen schwarzen Anzug und ein weißes Button-Down-Hemd, während Olivia ein tief ausgeschnittenes Kleid mit Spitzendetails und einen Blazer wählte.

Gemeinsame Auftritte von Rocco und Olivia sind eher eine Seltenheit, der 23-Jährige möchte sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Ob das etwa an seinen berühmten Eltern liegt? Acht Jahre lang waren Madonna und Roccos Vater Guy Richie (55) verheiratet, bis sie 2008 ihr Ehe-Aus bekannt gaben. Was danach folgte, war ein regelrechter Rosenkrieg in der Öffentlichkeit, den sie auch auf dem Rücken ihres Sohnes austrugen. Jahrelang kämpften Madonna und Guy um das Sorgerecht ihres damals noch minderjährigen Nachwuchses. "Seine ausgeprägten Partygänge sind außer Kontrolle geraten, seitdem das Sorgerecht bei seinem Vater liegt", wetterte die "Like a Virgin"-Interpretin, nachdem Guy das Sorgerecht zugesprochen wurde.

Mittlerweile scheint sich das Verhältnis zwischen dem Ex-Paar aber gebessert zu haben. Aufgrund ihres kritischen Gesundheitszustandes machten sich ihre Liebsten im vergangenen Jahr mächtig Sorgen um Madonna – so auch ihr Ex-Mann. Wie eine Quelle gegenüber Closer verriet, ließ der Brite damals alles stehen und liegen, um der 65-Jährigen beizustehen. "Er respektiert sie wirklich, und deshalb will er ihr helfen, wo er nur kann. Er ist stolz darauf, dass ihr Sohn Rocco sich mit seinen Geschwistern zusammengetan hat, um ihre Mutter zu unterstützen, und wird ihr auf jede erdenkliche Weise helfen", erklärte der Informant.

Anzeige

Getty Images Madonna, Guy Ritchie und die Kinder Rocco und Lourdes

Anzeige

Getty Images Guy Ritchie und Madonna im September 2008

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de