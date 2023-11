Madonna fühlt sich wie "die glücklichste Mutter der Welt"!

Ein einzigartiges Erlebnis für Madonna (65)! Die Musiklegende reist seit einigen Wochen für ihre "The Celebration"-Tour durch die Welt. Während ihrer Zeit in Italien bekam sie die Gelegenheit, ihren ältesten Sohn Rocco Ritchie (23) in seinem Element zu erleben: Die "Like A Virgin"-Sängerin besuchte Rocco bei seiner Kunstausstellung in Mailand, wo er sein Talent unter Beweis stellte – ein unvergesslicher Moment. Madonna ist unfassbar stolz auf ihren Sohn Rocco!

Die "Material Girl"-Interpretin ließ den Abend in ihrem Instagram-Video Revue passieren. Dort sieht man den aufstrebenden Maler während einer Live-Mal-Session, in der er ein nacktes Model in auffälligen Farben bemalt. Ihren Post versah sie mit einer Nachricht: "Ich bin so stolz auf dich und sicherlich die glücklichste Mutter der Welt", schrieb die 65-Jährige. Trotz früherer Berichte über eine angespannte Beziehung aufgrund des Sorgerechtsstreits zwischen Madonna und Guy Ritchie (55) um Rocco scheinen die beiden ihre Differenzen nun doch überwunden zu haben.

Zuletzt war die Sängerin auf die Unterstützung ihrer Liebsten angewiesen gewesen: Anfang des Jahres hatte die Königin des Pop wegen einer bakteriellen Infektion, die auf der Intensivstation behandelt worden war, einige Tourdaten absagen müssen. "Meine Kinder waren da – und [sie] retten mich jedes Mal", hatte sie gegenüber Billboard offenbart.

Getty Images Rocco Ritchie im Februar 2023

Instagram / madonna Madonna und ihr Sohn Rocco Ritchie im August 2022

Getty Images Madonna im September 2021

