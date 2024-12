Madonnas Sohn Rocco sieht seinem Vater verblüffend ähnlich

Rocco Ritchie (24), der Sohn von Madonna (66) und Guy Ritchie (56), wurde am Donnerstagabend bei einem ausgelassenen Abend mit Freunden im Oswald's Private Members Club in Mayfair, London, gesehen. Gemeinsam mit einer blonden Begleiterin und seinem Freundeskreis genoss der 24-Jährige die festliche Stimmung in dem exklusiven Club. Die Gruppe lachte und scherzte, während sie den Abend verbrachte, und verließ schließlich gut gelaunt das Lokal. Auf Fotos, die Mail Online vorliegen, fiel dabei Roccos verblüffende Ähnlichkeit zu seinem berühmten Vater besonders ins Auge.

Der junge Künstler trug einen eleganten kamelhaarfarbenen Mantel, eine braune maßgeschneiderte Hose sowie ein weißes Hemd mit Krawatte und präsentierte damit einen stilsicheren Auftritt. Rocco und seine Begleiterin wirkten sehr vertraut miteinander, was zu Spekulationen über eine mögliche neue Romanze führte. Bisher ist jedoch nicht bekannt, ob die beiden ein Paar sind. Zuvor war Rocco mit der Modestudentin Olivia Monjardin liiert, doch die beiden wurden seit April nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen, und Rocco folgt Olivia nicht mehr auf Instagram. Jedoch war der Sohn von Madonna sichtlich gut gelaunt, und zusammen mit seinen Freunden posierte er für ein lustiges Gruppenfoto, das die gute Stimmung des Abends festhielt.

Rocco hat sich in den letzten Jahren als Künstler unter dem Pseudonym Rhed einen Namen gemacht. Seine expressionistischen Gemälde, die Themen wie Identität erforschen, werden in der Kunstwelt hoch geschätzt und erzielen Preise zwischen 11.600 und 52.200 Euro. Seine Werke wurden bereits in renommierten Galerien in London, New York und Paris ausgestellt. Seine Mutter Madonna unterstützt ihn dabei tatkräftig und besucht regelmäßig seine Ausstellungen. Im April nahm sie sich während ihrer "Celebration Tour" Zeit, um seine Ausstellung "Pack A Punch" in Miami anzuschauen. Madonna teilte stolz Fotos der Veranstaltung auf Instagram und schrieb: "So glücklich, eine Nacht frei zu haben, um die neueste, von Muay-Thai-Kämpfern inspirierte Gemäldesammlung meines Sohnes Rocco mit dem Namen 'Pack A Punch' zu genießen."

Ben A. Pruchnie / Freier Fotograf Rocco und Guy Ritchie beim UNICEF Halloween Ball 2014 in London

Instagram / madonna Popstar Madonna und ihr Sohn Rocco

