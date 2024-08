Zum Geburtstag: Madonna richtet rührende Worte an Sohn Rocco

Madonna (65) hat einen Grund zur Freude: Ihr ältester Sohn Rocco Ritchie feiert heute seinen 24. Geburtstag! Zu diesem Anlass richtet die US-amerikanische Sängerin liebevolle Zeilen an ihren Sprössling. Auf Instagram schreibt die "Like a Virgin"-Interpretin: "Ich danke Gott dafür, dass es dich gibt. Wir haben schon viele Leben zusammen gelebt. Danke, dass du mich immer wieder gewählt hast. Ich liebe dich bis in alle Ewigkeit." Neben den rührenden Worten veröffentlicht die Musikerin noch stolz zahlreiche Schnappschüsse von ihrem Sohn. Aber auch ein paar gemeinsame Bilder des Mutter-Sohn-Duos sind mit dabei.

Neben all den lieben Zeilen stimmt Madonna auch etwas ernstere Worte an. "Der lange und kurvenreiche Weg durch all deine vielen Stimmungen war stürmisch und voller Überraschungen", schreibt die 65-Jährige. Auch thematisiert sie das Verhältnis zu ihrem Sohn, das nicht immer eng war: "Deine Neugier und deine künstlerische Seele war ein Klebstoff für uns, um all das zu überwinden. Ich danke Gott, dass es die Kunst gibt."

Rocco stammt aus Madonnas Ehe mit dem britischen Filmregisseur Guy Ritchie (55). Die beiden waren von 2000 bis 2008 miteinander verheiratet. Nach ihrer Trennung lebte der gemeinsame Spross vorerst bei der Popsängerin. Doch im Jahr 2015 entschied sich der damals 15-Jährige, zu seinem Vater zu ziehen – das belastete das Verhältnis zwischen Mutter und Kind sehr. Vor zwei Jahren konnten sie ihre Streitigkeiten jedoch beilegen und pflegen heute ein enges Verhältnis.

Instagram / madonna Popstar Madonna und ihr Sohn Rocco

Getty Images Guy Ritchie und Madonna im September 2008

