Beziehungsexpertin: Madonna denkt, ihr läuft die Zeit davon

Hat sie Zeitdruck? Die Sängerin Madonna (65) ist für ihre Musik bekannt, doch auch ihr turbulentes Liebesleben hatte bereits öfter für Schlagzeilen gesorgt. Seit März soll sie den Boxtrainer Josh Popper (30) daten. Kürzlich feierte die Queen of Pop dann zusammen mit ihrem neuen Partner und ihrer Familie ihren 65. Geburtstag in Lissabon – kurz nachdem sie wegen einer Infektion auf der Intensivstation gelegen hatte. Nun plauderte eine Beziehungsexpertin aus, was Madonna dazu gebracht haben könnte, ihrem Sohn Rocco (23) so plötzlich ihren neuen Liebhaber vorzustellen!

Kate Mansfield verriet gegenüber Mirror, sie denke, Madonnas Gesundheit sei der Grund gewesen, warum sie ihrem ältesten Sohn den neuen Freund vorgestellt habe: "Es ist möglich, dass ihre Gesundheitssorgen eine Rolle gespielt haben. Das Gefühl, dass ihr die Zeit davonläuft, könnte sie schneller vorwärtstreiben." Sie empfiehlt jedoch, solche Entscheidungen nicht vorschnell zu treffen: "Jede Entscheidung, eine Beziehung auf das nächste Level anzuheben, sollte auf Kompatibilität und Vertrauen, sowie Klarheit über eine gemeinsame Vision und Zielen beruhen".

Der neue Freund des Superstars ist nur sieben Jahre älter, als ihr ältester Sohn. Doch während das bei anderen Menschen zu Unbehaglichkeit führen könnte, sei Madonnas Sohn in vielen Punkten abgehärtet: "Viele würden das als unangenehm empfinden, obwohl ich glaube, dass Madonnas Sohn in vielerlei Hinsicht immun gegen ihr unkonventionelles Verhalten und ihre Gewohnheiten geworden ist. Vielleicht ist es für ihn sogar normal."

Madonna und Josh Popper, August 2023

Madonna, Sängerin

Madonna und ihr Sohn Rocco Ritchie im August 2022

