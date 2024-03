"Unsicher": Steht "Make Love, Fake Love"-Marcel auf Männer?

Marcel ist einer der Kandidaten der aktuellen Make Love, Fake Love-Staffel – doch sucht er da wirklich die große Liebe? Die Spekulationen häufen sich, dass der Blondschopf gar kein Interesse an Antonia Hemmer (23) hat – beziehungsweise generell nicht auf Frauen steht. Nicht nur die Single-Lady, sondern auch die vergebenen Partner in der anderen Villa zweifeln daran, dass Marcel alleine an der Show teilnimmt. "Bei dem wäre ich mir auch unsicher", meint Mergita im Einzelinterview. "Oder ist er vielleicht dein Freund?", richtet sich die Brünette an den vergebenen Dominik. Hat sie damit etwa recht?

"Sag, was du willst, Marcel ist dein Freund. Ich sehe das an deinen Augen gerade", ist sich die vergebene Teilnehmerin sicher. Für Antonia zählt der Teamorganizer aus Lippstadt in der dritten Folge zu den Wackelkandidaten. "Es wirkt für mich leider einfach bei dir ein bisschen gestellt", macht sie Marcel klar. Die Bauer sucht Frau-Bekanntheit sei misstrauisch, dennoch gefalle er ihr optisch. Auch bei dem 25-jährigen Alexander, genannt "Xander", ist sich die Ex-Freundin von Patrick Romer (28) unsicher. "Ich kann mir bei Xander auch wirklich nicht vorstellen, dass er Single ist", meint sie skeptisch.

Bis 2022 war die Blondine selbst noch in einer Beziehung. Die Liebe zu ihrem Partner, den sie im TV kennengelernt hatte, hielt allerdings nur zwei Jahre. Das Verhalten von Ex Patrick ihr gegenüber sorgte des Öfteren für Negativschlagzeilen und wurde auch ihr schlussendlich zu viel, weshalb sie heute getrennte Wege gehen. Doch auch nach der Trennung kamen immer wieder unschöne Details ans Licht. Der 28-Jährige soll ihr sogar gedroht und das Ende ihrer Karriere angekündigt haben.

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Antonia und Xander bei "Make Love, Fake Love" 2024

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de