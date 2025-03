Penis-Debatte: "Make Love, Fake Love"-Fans glauben Karina

Das Make Love, Fake Love-Wiedersehen sorgte für die eine oder andere böse Überraschung – so unter anderem in Bezug auf die gemeinsame Nacht von Karina Wagner (29) und dem vergebenen Maurice Spada im Ladyloft. Laut der Beauty seien sie unter der Bettdecke intim miteinander geworden, was für sie einen klaren Betrug gegenüber seiner Freundin Smilla darstelle. Maurice streitet ab, dass zwischen ihm und Karina mehr gelaufen sei. Unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag im Netz wird das angebliche Techtelmechtel bereits heiß diskutiert. Dabei stellen sich die Fans deutlich auf Karinas Seite. "Ich glaube Karina. Sie hat keinen Grund, zu lügen", "Warum sollte Karina das erfinden? Das ist ja jetzt nichts, worauf man stolz sein kann" und "Einparken ist kein Testfahren", lauten nur einige der Kommentare.

In der Kommentarspalte wird Maurice von vielen Fans als Lügner bezeichnet. "Hat Maurice irgendwann schon mal die Wahrheit gesagt?", fragt sich ein User. Ein weiterer Follower schließt sich an und meint: "Kein Wort, das aus Maurice' Mund kommt, kann man ernst nehmen." Dass seine Freundin Smilla weiterhin mit ihm zusammen bleibt, scheint daher ebenfalls viele zu verwundern. "Frage mich auch ernsthaft, warum Smilla ihn nicht schon längst abgeschossen hat", lautet eine deutliche Fan-Nachricht auf Social Media.

Maurice galt von Anfang an als absoluter Top-Favorit in der Datingshow. Beim großen Wiedersehen von "Make Love, Fake Love" machte Karina deutlich, dass sie sich, gerade weil Maurice mit ihr in der gemeinsamen Nacht so weit gegangen sei, sicher war, dass er zu den Single-Kandidaten gehöre. "Ich bin richtig wütend auf Maurice [...]. Für mich wurden Grenzen überschritten, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, dass man so gut lügen kann. Selbst für 50.000 Euro ist das schon 'ne Hausnummer", machte sie ihrem Ärger Luft.

Instagram / smillaeckrl Maurice Spada und Smilla im März 2025

RTL Maurice Spada und Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

