Pickel am Rücken: Antonia Hemmer erträgt Spiegelbild nicht

Reality-TV-Star Antonia Hemmer (25) wendet sich in ihrer Instagram-Story emotional an ihre Fans und spricht über ein Thema, das sie aktuell stark belastet: Hautprobleme. Sie verrät, dass sie kürzlich in einer Umkleidekabine ihr Spiegelbild von hinten gesehen habe, als sie ein rückenfreies Oberteil anprobierte – und fast in Tränen ausgebrochen sei. "Habe heute einen Termin bei der Kosmetik zur Ausreinigung, allerdings dieses Mal am Rücken", erzählt sie ihren Followern.

Mit der Behandlung hofft Antonia auf Linderung der entzündlichen Pickel, die ihr derzeit das Leben schwer machen. Ihre Offenheit gegenüber der Community wird von vielen ihrer Fans geschätzt, da sie selbstbewusst zeigt, dass auch Realitystars nicht vor vermeintlichen Schönheitsmakeln gefeit sind. Mit einem Termin bei einer Kosmetikerin versucht sie nun, ihre Hautprobleme in den Griff zu bekommen. Sie hoffe nur, dass die Unreinheiten sich nach ihrem Termin nicht noch mehr entzünden würden.

Antonia hatte in der Vergangenheit bereits viel Engagement gezeigt, wenn es um ihren Körper und ihre Gesundheit ging. Zuletzt berichtete sie auf Instagram über ihren Weg zu einem gesünderen Lebensstil, der nicht nur regelmäßiges Training mit einer Personaltrainerin, sondern auch Ernährungsumstellungen beinhaltet. Besonders erwähnte sie in diesem Zuge den Verzicht auf Fleisch und Alkohol. Mit ihrer ehrlichen Art inspiriert sie viele, auch die eigenen Unsicherheiten anzunehmen und Wege zu finden, sich wohlzufühlen.

Antonia Hemmer, 2024 in Berlin

Antonia Hemmer, Influencerin

