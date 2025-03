Glücklich: "Make Love, Fake Love"-Maurice postet Pärchenfoto

Maurice Spadas Beziehung zu seiner Freundin Smilla hat das Drama rund um Make Love, Fake Love offenbar gut überstanden. In der Show suchte Ex-Bachelor-Girl Karina Wagner (29) nach dem Mann fürs Leben – doch manche Kandidaten waren tatsächlich vergeben und gaukelten ihr Singledasein nur vor, wie auch Maurice. Karina fiel auf Maurice' Masche rein und entschied sich im Finale sogar für ihn. Dennoch hält der 27-Jährige an seiner Beziehung fest, wie er jetzt auf Instagram unter Beweis stellt. Dort postet er ein süßes Pärchenfoto mit seiner Liebsten. Den Schnappschuss kommentiert er mit: "Endlich hat das Versteckspiel ein Ende."

Von nun an will Maurice seine Liebe nicht mehr geheim halten – damit spielt er vielleicht auch auf die Vorwürfe an, die beiden seien in Wahrheit gar kein echtes Paar. Immerhin waren beide schon vor "Make Love, Fake Love" im Reality-TV und auf Social Media aktiv, wurden jedoch nie zusammen gesehen. Im Netz stößt das Foto jedenfalls auf gemischte Reaktionen. Viele befürchten, die Beziehung sei nach den Ereignissen in der Show nicht mehr zukunftsfähig. "Smilla, ich hoffe, du findest das Selbstbewusstsein, dir das nicht gefallen zu lassen", findet ein User. Doch es gibt auch positive Rückmeldungen. So nimmt Lisa Postel, die im vergangenen Jahr an der kontroversen Datingshow teilgenommen hatte, Maurice und Smilla in Schutz. "Ab jetzt könnt ihr alles gemeinsam schaffen. Lasst die anderen reden... Hasst das Spiel, nicht den Spieler", schreibt sie.

Beim großen Wiedersehen von "Make Love, Fake Love" am vergangenen Donnerstag ging es noch einmal hoch her. Karina offenbarte Smilla, dass doch mehr zwischen ihr und Maurice gelaufen sei, als die Kameras eingefangen haben. "Es ist relativ offensichtlich, dass wir auch weitergegangen sind – es ist Betrügen. Wir sind an dem Abend intim miteinander geworden. Wir hatten keinen Sex, aber er war drin", erklärte Karina. Maurice leugnete dies jedoch vehement.

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice.spada Maurice Spada, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL Karina und Maurice, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige