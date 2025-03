Karina Wagner brodelt wegen "Make Love, Fake Love"-Maurice

Im großen Finale von Make Love, Fake Love entschied sich Karina Wagner (29) für den Falschen: Maurice Spada. Der vergebene Kandidat gewann das Spiel und sahnte zusammen mit seiner Freundin das Preisgeld von 50.000 Euro ab. Beim Wiedersehen stellt Karina klar, dass sie froh ist, wie das Finale verlaufen ist – so einen Mann wolle sie nämlich nicht an ihrer Seite. Dennoch machen die Bilder etwas mit ihr, wie sie verrät: "Ich sehe das und ich koche innerlich. Ich bin richtig wütend auf Maurice [...]. Für mich wurden Grenzen überschritten, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, dass man so gut lügen kann. Selbst für 50.000 Euro ist das schon 'ne Hausnummer."

Als Moderatorin Janin Ullmann (43) fragt, welche Grenzen überschritten wurden, findet Karina eine klare Antwort. "Alle Grenzen – ob man da jetzt über Kinder spricht, ob man dann auch weitergeht. In der Nacht, als wir da zusammen in meinem Ladyloft waren", erklärt die 29-Jährige und fügt hinzu: "Das sind alles so Dinge, wo ich mir denke: 'Man kann's ja auch anders machen'. Auch als Vergebener kann man weit kommen, wenn man die Grenzen nicht überschreitet."

Maurice zeigt immerhin Einsicht und sagt, dass er ans Limit gegangen sei und Grenzen überschritten habe – er habe das Spiel schlichtweg unterschätzt. Dennoch betont der Muskelmann, dass alles nur geschauspielert gewesen sei und er keine Gefühle für Karina entwickelt habe. Die Teilnahme hat dennoch Spuren hinterlassen, wie seine Partnerin Smilla gesteht. "Wir haben die Kurve noch mal bekommen. Wir haben viele Tiefen gehabt und haben auch viel darüber geredet", erklärt sie während des Wiedersehens.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

RTL Die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Maurice und Karina

