Achtstellig: So viel Vermögen hat Kylie Minogue wirklich!

Sie gehört zu den ganz großen Stars! Mit Hits wie "Can't Get You Out of My Head" oder "Spinning Around" wurde Kylie Minogue (55) weltweit berühmt. Neben ihrer Karriere als Sängerin konnte sich die gebürtige Australierin noch das eine oder andere Standbein aufbauen. Unter anderem hat sie ihren eigenen Prosecco auf den Markt gebracht. Kylies tüchtiger Geschäftssinn macht sich auch auf ihrem Konto bemerkbar!

Wie The Sun berichtet, soll Kylie etwa 72 Millionen Euro schwer sein. Alleine mit ihrer Musik hat sie wohl seit dem Beginn ihrer Karriere knapp 35 Millionen Euro verdient. Ihre Prosecco-Marke machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 30,4 Millionen Euro. Zudem soll sie 2023 aus diversen weiteren Quellen etwa 12 Millionen Euro eingenommen haben.

Für die 55-Jährige könnte es aktuell kaum besser laufen. Vor wenigen Tagen wurde die "All the Lovers"-Interpretin mit dem "Global Icon Award" bei den BRIT Awards ausgezeichnet. Auf der Preisverleihung sorgte sie für einen lustigen Moment – Kylie trank aus einem Schuh.

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, 2024

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue bei den BRIT Awards 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de