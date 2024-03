Fake? Kylie Minogue trank bei Brit Awards aus einem Schuh!

Dafür ist sie sich wohl nicht zu schick! Am Samstagabend fanden in der Londoner O2 Arena die Brit Awards statt. Die absolute Abräumerin des Abends war die Newcomerin RAYE. Sie gewann sechs der begehrten Musikpreise. Aber auch Kylie Minogue (55) wurde ausgezeichnet. Der Australierin wurde der Global Icon Award für ihr Lebenswerk verliehen. Ein erfolgreicher Abend, auf den die Sängerin angestoßen hat – aber auf eine ziemlich unübliche Art: Kylie trank aus ihrem High Heel!

Während der Preisverleihung kam der Moderator Roman Kemp an den Tisch der 55-Jährigen. Witzelnd forderte er sie dazu auf, einen Drink aus einem Schuh zu schlürfen. Dies sei schließlich nicht nur eine australische, sondern auch eine britische Tradition. Etwas unsicher fragte Kylie das Publikum: "Soll ich das tun?" Roman hielt ihr schließlich einen schwarzen High Heel hin, den er prompt mit Alkohol befüllte. In einem Zug leerte die Popikone ihren Schuh unter tosendem Applaus.

Viele Fans feiern Kylie für diese Aktion. Doch einige denken, dass ihr Schuh-Drink gestellt war. Auch die Moderatoren der australischen Talkshow The Sunday Project sind sicher: "Es war fake." In dem Schuh sei kein Tropfen Alkohol zu sehen gewesen. "Hast du gesehen, als er sie [die Schuhe] hochgehoben hat? Da war nichts drin", meint Host Rachel Corbett in der aktuellen Ausgabe der Sendung.

