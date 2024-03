"Dragon Ball"-Schöpfer Akira Toriyama stirbt mit 68 Jahren

Dank seiner Comicreihe "Dragon Ball" wurde der Manga-Künstler Akira Toriyama weltberühmt. Auch dank der Anime-Verfilmung erlangte die Serie große Beliebtheit. Allein in seiner Heimat Japan steht "Dragon Ball" auf dem zweiten Platz der erfolgreichsten Comics überhaupt. Nun müssen die Fans Abschied nehmen, denn Akira ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Wie unter anderem Deadline berichtet, wird das durch eine offizielle Presseerklärung der Bird Studios bekannt. "Wir bedauern zutiefst, dass er noch mehrere Werke mit großem Enthusiasmus in Arbeit hatte. Außerdem hätte er noch viel mehr zu erreichen gehabt. Dennoch hat er dieser Welt viele Manga-Titel und Kunstwerke hinterlassen", heißt es in dem Statement.

Auch die Todesursache von Akira ist bereits bekannt. Der Japaner soll ein akutes subdurales Hämatom, also eine Blutung zwischen zwei Hirnhäuten, gehabt haben. So ein Blutgerinnsel soll grundsätzlich durch eine Verletzung entstehen – über Verletzungen bei dem Verstorbenen ist bisher aber nichts bekannt. Akira sei bereits am 1. März verstorben. Ein Statement der Familie steht aktuell noch aus. "Dank der Unterstützung so vieler Menschen auf der ganzen Welt konnte er seine kreativen Aktivitäten 45 Jahre lang fortsetzen. Wir hoffen, dass Akira Toriyamas einzigartige Welt noch lange Zeit von allen geliebt wird", betont sein Studio.

"Dragon Ball" gehört wohl bis heute zu den bekanntesten Werken Akiras. Die ersten Bände des Comics erschienen bereits 1984. Im Jahr 1995 endete die Reihe. Das ganze Format wurde in gleich zwei Serien für das Fernsehen adaptiert: Nach "Dragon Ball" folgte "Dragon Ball Z". Vergrößert wurde Akiras Franchise noch durch Spielfilme und jede Menge Merchandise wie Sammlerstücke und Videospiele.

Anzeige

Getty Images Akira Toriyama, Manga-Artist

Anzeige

Getty Images Akira Toriyama, Manga-Artist

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de