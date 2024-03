Eskaliert Streit zwischen Tillman Schulz und Joachim Llambi?

Bei Tillman Schulz (34) und Joachim Llambi (59) herrscht schlechte Stimmung. Der Zoff zwischen dem Investor und dem Let's Dance-Juror soll laut Bild ausgeartet sein. Dass der Die Höhle der Löwen-Star in der vergangenen Ausgabe der TV-Show eine Runde weitergekommen ist, soll dem Profitänzer sehr missfallen haben. "In der nächsten Woche wirst du einen der schwersten lateinamerikanischen Tänze bekommen. Dann wollen wir mal sehen, wie du das machst", soll Joachim angeblich kurz nach Ende der Show zu Tillman gesagt haben. Wie dieser in der Situation reagierte, ist nicht bekannt.

Und tatsächlich scheint der 59-Jährige seine angebliche Drohung wahr gemacht zu haben – denn der Unternehmer wird mit seiner Partnerin Patricija Ionel (29) am Freitagabend einen feurigen Rumba tanzen. Gegenüber dem Blatt sagt er dazu: "Ich habe in dieser Woche mit der Rumba einen sehr anspruchsvollen lateinamerikanischen Tanz zugeteilt bekommen. Ich hatte mit diesem Tanz wirklich sehr zu kämpfen." Er wolle sich total ins Zeug legen und auf keinen Fall aufgeben.

Dass Joachim nicht viel von Tillman hält, wurde auch durch seine Bewertung der vergangenen Wochen deutlich. Er gab ihm für keine seiner Darbietungen mehr als einen Punkt und kritisierte ihn heftig. Laut der Zeitung findet der 34-Jährige, dass die Beurteilung des Kultjurors in der Auftaktsendung "stillos" gewesen sei.

Getty Images Joachim Llambi, Tänzer

Getty Images Tillman Schulz und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

