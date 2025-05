Maries "Let's Dance"-Aus: Joachim Llambi mahnt die Zuschauer

Joachim Llambi (60) hat nach dem überraschenden Aus von Marie Mouroum bei Let's Dance unlängst eine deutliche Botschaft an die Zuschauer gerichtet. In der zehnten Show des beliebten Tanzformats war Marie gemeinsam mit Profitänzer Alexandru Ionel (30) trotz starker Leistungen und beeindruckender Jury-Punktewertungen aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Das Duo galt nach konstant hohen Bewertungen – zuletzt 52 von 60 Punkten – eigentlich als sichere Kandidaten für das Halbfinale. Doch nach dem Viertelfinale am Freitagabend mussten die beiden die Show verlassen, da sie die wenigsten Stimmen im Zuschauervoting erhielten.

Auf Instagram machte der 60-Jährige seinem Unverständnis Luft und unterstrich, dass die Entscheidung für viele im Saal und bei den Fans ein echter "Paukenschlag" gewesen sei. Trotz des zweiten Platzes im Jury-Ranking bedeutete die zu geringe Unterstützung durch das Publikum für Marie und Alexandru das Aus. Joachim nutzte diesen Moment, um an die Spielregeln zu erinnern: Bei Punktegleichstand entscheiden allein die Zuschaueranrufe – und das habe schon öfter für überraschende Wendungen gesorgt. Der Juror rief die Fans erneut auf, aktiv für ihre Favoriten abzustimmen: "Wer seinen Liebling weiter sehen will, der muss auch für ihn anrufen, sonst passiert genau das, was gestern Abend passiert ist."

Das überraschende Ausscheiden von Marie bei "Let's Dance" war für viele ein Aufreger. In den sozialen Medien äußerten unzählige Fans ihren Unmut: Viele empfanden das Voting als unfair, da sie Marie klar als stärkere Tänzerin im Vergleich zur weiterhin im Wettbewerb befindlichen Influencerin SelfieSandra (25) sahen. "Schade, Marie ist um Klassen besser als Sandra. Irgendwie ungerecht das Ganze" oder "Es geht nicht mehr ums Tanzen, sondern darum, wer mehr Follower hat. Und dann wird Sandra gewinnen, weil sie eine sehr große Reichweite hat", lauteten nur zwei der kritischen Reaktionen.

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2025

