So geht "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi mit Buhrufen um

Joachim Llambi (60) ist bei Let's Dance wohl der strengste Juror. Wenn ihm die Tanzeinlage der Teilnehmer nicht gefallen hat oder er Fehler in dieser entdeckt, bringt er das während der Punktevergabe zum Ausdruck. Teilweise vergab der Tanzprofi im Rahmen der TV-Show sogar schon einen Punkt und kassierte dafür Buhrufe aus dem Publikum. Im RTL-Interview verrät Joachim, was diese Form von Ablehnung mit ihm macht: "Na ja, wenn ich ausgebuht werde, ist das ja erst mal komisch, aber ich mache das ja auch nicht extra. Und wenn der Zuschauer das anders sieht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Er muss dann aber auch etwas mit den gleichen Kriterien beurteilen, wie ich das mache, ansonsten wäre es ungerecht. Aber guck mal, wie viele werden bei einem Fußballspiel ausgebuht, ausgepfiffen, beschimpft, da ist das hier bei mir noch harmlos."

Ein Buhruf zeugt nicht nur von Ablehnung des Gesagten oder der Handlung, sondern auch von Kritik. Wie geht Joachim damit um, wenn diese ihn betrifft und nicht die Tänzer, die er bewertet? "Ich kann sehr gut mit Kritik umgehen, weil die bringt einen weiter. Sie ist auch immer sachlich gemeint – auch von mir. Das sind Dinge, die müssen sein. Ohne Kritik kommen wir im Leben nicht weiter", betont der 60-Jährige.

Mit seiner eigenen Art eckt Joachim allerdings nicht nur im Let's-Dance-Kosmos an. Aktuell können Fans den einstigen Börsenmakler in der Spielshow Die Verräter – Vertraue Niemandem! verfolgen. Schon zu Beginn der neuen Staffel ärgerten sich einige Teilnehmer über sein offenbar egoistisches Verhalten. Während eines Gruppenspiels bewies der Profitänzer keinen Teamgeist und sicherte sich stattdessen einen heiß begehrten Schild – zum Unmut der anderen! "Ist das dein f*cking Ernst gerade, dass du dir den Schild holst, während wir am Start sind? [...] Der war ein richtiges Ar*chloch heute", ärgerte sich Charlotte Würdig (46). Auch Juror-Kollegin Motsi Mabuse (44) wetterte: "Ich war sauer, ich konnte nicht glauben, dass er das durchzieht."

Getty Images Joachim Llambi und Jorge Gonzalez bei "Let'S Dance" 2023

RTL Joachim Llambi, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

