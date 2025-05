So wurde Joachim Llambi zum "Let's Dance"-Juror

Joachim Llambi (60) ist inzwischen aus der Jury von Let's Dance nicht mehr wegzudenken, doch wie er überhaupt in die berühmte RTL-Show gelangt ist, hätte er sich selbst wohl nie träumen lassen. Ursprünglich arbeitete Joachim als Börsenmakler, engagierte sich aber zeitgleich aktiv im Deutschen Professional Tanzsportverband. 2004, vor dem Start der Show, wandte er sich mit einem Anliegen an den Sender: Er wollte, dass die Profitänzer aus seinem Verband bei "Let's Dance" mitmachen. Doch überraschend geriet er selbst in den Fokus der Verantwortlichen: "Nach einem halben Jahr sagten die: 'Mensch, jetzt kennen wir auch Sie, Herr Llambi. Sie können doch auch Jury'", erklärte Joachim in einem RTL-Interview. Nun bewertet er bereits seit 18 Staffeln die Auftritte der Promis und Profitänzer.

Dass die Jury-Arbeit dem 60-Jährigen manchmal auch Gegenwind einbringt, beweist die Reaktion im Studio: Immer wieder muss sich Joachim nach seinen Bewertungen Buhrufen stellen. Vor allem seine strenge und teilweise unerbittliche Punktevergabe sorgt dabei regelmäßig für Unmut im Publikum. Wie er sich dabei fühlt, beantwortete Joachim ganz offen: "Na ja, wenn ich ausgebuht werde, ist das natürlich erst mal komisch. Aber ich mache das ja auch nicht extra." Er sei überzeugt davon, jedes seiner Urteile ausführlich erklären zu können. "Wenn der Zuschauer das anders sieht, dann ist das vollkommen in Ordnung", betonte er. So bleibt Joachim seit fast zwei Jahrzehnten seinem kritischen Bewertungsstil treu.

Erst kürzlich schwärmte der passionierte Tänzer in der Show von einer besonderen Erinnerung: Der Trio-Dance von Valentin Lusin (38), Renata Lusin (37) und Ella Endlich (40) sei ihm seit Jahren im Gedächtnis geblieben. "Das war so emotional und so miteinander", blickte er mit einem Lächeln zurück. Während der ansonsten für seine Strenge bekannte Juror meist sachlich bleibt, zeigen gerade diese Rückblicke, wie sehr ihm der zwischenmenschliche Aspekt und die Leidenschaft seiner Kollegen am Herzen liegen. Im Backstage-Bereich gilt Joachim ohnehin als aufgeschlossen und humorvoll – viele der Profitänzer kennt er noch aus seiner Zeit im Tanzsportverband, und diese langjährigen Beziehungen prägen nicht selten die Atmosphäre der Show.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Valentin Lusin, Renata Lusin und Ella Endlich bei ihrer "Let's Dance"-Rumba

Anzeige Anzeige