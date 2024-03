Ist Gisele Bündchen nach Scheidung von Tom wieder verliebt?

Im Jahr 2022 hatten sich Gisele Bündchen (43) und Tom Brady (46) nach einer 13-jährigen Ehe getrennt – ist das Supermodel mittlerweile wieder bereit, sein Herz an einen neuen Mann zu verschenken? In der Show "Impact x Nightline" beteuert die Beauty, dass das Leben voller Überraschungen sei, doch ihr Herz gehöre in erster Linie ihrem Nachwuchs – Benjamin Brady (14) und Vivian Lake (11). "Im Moment sind meine Priorität wirklich meine Kinder und das Schaffen dieses wundervollen Zufluchtsortes für unsere Familie", erläutert sie.

Dennoch hat die gebürtige Brasilianerin den Glauben an die Liebe offenbar nicht verloren. Auf die Frage, ob sie ihr Herz jemals wieder für jemand anderen "öffnen" würde, offenbart sie: "Ich habe keine Kristallkugel dafür, was morgen passieren wird, aber ja." Gerüchten zufolge soll das auch schon geschehen sein. Die 43-Jährige wurde kürzlich knutschend mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (35) erwischt. Ein Insider bestätigte die Beziehung der Mehrfachmama bereits – auch die Kids kennen den vermeintlich neuen Mann an Giseles Seite wohl schon. "Es ist wirklich schwierig mit der Scheidung, aber die Kinder wissen, dass sie jetzt zusammen sind. Sie mögen Joaquim wirklich", verrät eine Quelle gegenüber Page Six.

Die Gerüchte über eine Romanze zwischen der Beauty und ihrem Coach kursieren bereits seit kurz nach der Scheidung von Gisele und Tom. Immer wieder wird die 43-Jährige mit Joaquim gesichtet. Anfang des Jahres plauderte ein Insider gegenüber People über das Verhältnis der beiden. "Gisele verehrt und vertraut [Joaquim] und hat viel Zeit mit ihm verbracht. Aber ich glaube nicht, dass die beiden sich ernsthaft daten", hieß es damals. Ob sich das mittlerweile geändert hat?

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Tom Brady und ihre Kinder

BackGrid/MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente, Mai 2023

