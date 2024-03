Neuer Star am Schlagerhimmel? Peter Klein hat ersten Gig

Peter Klein (56), bekannt aus der Reality-TV-Welt, steht kurz davor, sein Schlagerdebüt auf Mallorca zu geben. Am 27. April wird er an der berühmten Playa de Palma in der MK Arena auftreten, wie der Ex von Iris Klein (56) auf seinem Instagram-Profil verkündet. Das Event verspricht ein Highlight zu werden, da sich Peter unter anderem mit Persönlichkeiten wie Matthias Mangiapane (40) und Zachi Noy (70) die Bühne teilen wird. Für zusätzliche Spannung sorgt die Anwesenheit von Yvonne Woelke (44), mit der Peter eine viel diskutierte Affäre nachgesagt wird.

Peter selbst kündigte an, dass er mit seiner Musikkarriere zu Beginn der nächsten Feriensaison durchstarten möchte. Während er voller Vorfreude auf seinen Auftritt blickt, erwähnt er die Anwesenheit von Yvonne Woelke jedoch mit keinem Wort in seinem Post. Die Mallorca Zeitung berichtet allerdings davon. Die beiden wurden in der Vergangenheit häufig zusammen gesehen, sprechen aber immer noch nicht wirklich Klartext, was bei ihnen läuft. Gerüchte über eine Liebesbeziehung haben jedoch bereits für erheblichen Trubel in Peters Privatleben gesorgt.

Die Gerüchte führten nämlich zum Ende seiner jahrzehntelangen Ehe mit Iris. Im vergangenen Jahr trafen die Mallorca-Auswanderer dann bei Promi Big Brother wieder aufeinander und schlugen versöhnliche Töne an, aber mehr als eine Freundschaft wird sich bei ihnen wohl nicht wieder entwickeln. Die Mutter von Daniela Katzenberger (37) war nach dem Ehe-Aus in einer kurzen Beziehung, ist mittlerweile aber wieder Single.

Peter hingegen, der zuvor als Malermeister tätig war, scheint nun voll und ganz auf seine musikalische Laufbahn zu setzen. Wie aus einer Instagram-Story hervorgeht, arbeitet er derzeit an neuen Songs und plant, über den Sommer hinweg regelmäßig auf Malle aufzutreten. Seine bevorstehende Performance markiert somit nicht nur ein Debüt für ihn, sondern könnte auch der Beginn einer erfolgreichen musikalischen Reise sein.

