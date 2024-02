Seit Promi BB: Iris und Peter Klein haben keinen Kontakt

Sie haben sich nichts mehr zu sagen. Anfang Januar 2023 ging die Ehe von Iris (56) und Peter Klein (56) in die Brüche. Das Ex-Paar lieferte sich mehrere Monate einen öffentlichen Rosenkrieg – im vergangenen Herbst trafen die zwei dann bei Promi Big Brother aufeinander. Im Container kam es sogar zu einer Aussprache, und dabei soll es auch geblieben sein. Laut Iris haben sie und Peter keinen Kontakt mehr.

In ihrer Instagram-Story erläutert die Mutter von Daniela Katzenberger (37) den aktuellen Stand der Dinge zwischen ihr und ihrem Ex. "Wir haben uns das letzte Mal auf der After-Show-Party von Big Brother gesehen und geredet. Wir haben also keinen Kontakt", verrät Iris ihrer Community. Somit ist klar: Zwischen dem einstigen Ehepaar herrscht nach wie vor Funkstille.

Hinter der 56-Jährigen liegt eine turbulente Zeit, denn Iris ist seit einigen Wochen auch von Mister T getrennt. In ihrer Story schilderte sie, dass sie "die aktuelle Trennung von [ihrem] letzten Freund noch etwas verarbeiten" müsse. Anders als mit Peter sollen Iris und ihr einstiger Lover weiterhin befreundet sein.

