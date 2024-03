So groß! Kourtney und Travis Barker teilen Foto von Rocky

Vor rund fünf Monaten erblickte das erste gemeinsame Kind von Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (48) das Licht der Welt. Der kleine Rocky Thirteen ist nicht nur ein echter Weltenbummler, sondern auch gar nicht mehr so klein. Nach dem Familienaufenthalt in Australien teilt die Kardashian-Mama nun zahlreiche Schnappschüsse aus den vergangenen Wochen auf Instagram. Auch Rocky, den seine berühmten Eltern weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten, ist auf einem Foto zu sehen – zumindest teilweise. Im Vergleich zum ersten Schnappschuss nach der Geburt ist der Promi-Spross schon ordentlich gewachsen!

Auf dem Foto präsentiert die 44-Jährige vor einem Flugzeugfenster hoch über den Wolken den niedlichen Fuß ihres Sohnes. Auch ihre anderen drei Kinder aus der früheren Beziehung mit Scott Disick (40) sind auf mehreren Bildern zu sehen. Die Fans sind von den Einblicken in das Familienleben der Stars entzückt. "Zeit mit der Familie ist das Beste", kommentiert ein Instagram-User begeistert. Die Familie hat bei den Australiern offenbar auch einen guten Eindruck hinterlassen. "Ihr seid in Down Under jederzeit willkommen", heißt es.

Der auf den Bildern so spaßig anmutende Trip war für die Vierfachmama nicht immer ein Zuckerschlecken. Während ihr Liebster mit seinen Auftritten und der Musik beschäftigt war, kümmerte sich Kourtney um die Kids. "Sie hat wirklich zu kämpfen – Jetlag und ein Neugeborenes plus die ganze Familie sind kein Spaß", betonte ein Insider gegenüber The Sun. Travis sei kaum da und das mache ihr zusätzlich zu schaffen. "Sie wollte nicht einen Monat von Travis getrennt sein, aber das ist viel schwieriger, als sie dachte", fügte der Informant hinzu.

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Rocky 13 Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Kourtney Kardashian und Reign Disick

