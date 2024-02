Wegen Travis' Tour: Kourtney Kardashian überfordert mit Kids

Das zehrt an ihren Nerven. Kourtney Kardashian (44) unterstützt Travis Barker (48) momentan auf seiner Tour. Da der Drummer mit seiner Band Blink182 in Australien auftritt, sind die Kids und seine Gattin mit von der Partie und sollen sich in Sydney aufhalten. Und das gestaltet sich für Kim Kardashians (43) Schwester eher schwierig: Kourtney scheint ihr Aufenthalt mit den Kids fernab der Heimat ziemlich zu überfordern!

Das verrät eine Quelle gegenüber The Sun: "Sie hat wirklich zu kämpfen – Jetlag und ein Neugeborenes plus die ganze Familie sind kein Spaß." Und auch, dass ihr Travis kaum da sei, mache ihr zu schaffen. "Natürlich hat sie Mitarbeiter, aber sie mag es, selbst mit anzupacken. Von zu Hause weg zu sein, ist eine echte Herausforderung!", erklärt der Informant weiter und fügt hinzu: "Sie wollte nicht einen Monat von Travis getrennt sein, aber das ist viel schwieriger, als sie dachte."

Nicht nur Baby Rocky soll auf dem Trip dabei sein, sondern auch ihre anderen drei Kinder aus der früheren Beziehung mit Scott Disick (40). Und um diese machten sich die Fans vor wenigen Wochen ziemliche Sorgen: Sie warfen Kourtney vor, die drei zu vernachlässigen. Grund hierfür war, dass der The Kardashians-Star mehrfach auf Social Media Liebesbekundungen gepostet hatte, die sich nur an sein Neugeborenes richteten.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn, Dezember 2023

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit seinem Sohn Rocky

Instagram / /letthelordbewithyou/ Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Reign und Tochter Penelope

