Derselbe TV-Container: "Big Brother"-Zuschauer genervt!

Es ist so weit! Heute ziehen die 17 Kandidaten der diesjährigen Big Brother-Staffel für 100 Tage in den spärlich eingerichteten Container ein. Die TV-WG wird dort in Isolation – ohne Kontakt zur Außenwelt – leben. Die Zuschauer können sich dieses Spektakel im 24-Stunden-Livestream anschauen. Doch eine Sache stört die treuen Fans jetzt schon: Der TV-Container kommt ihnen ganz schön bekannt vor...

Schon wenige Minuten nach dem offiziellen Einzug der ersten Kandidaten überschlagen sich die Kommentare zu dem berühmt-berüchtigten Container auf X. "Ich liebe 'Big Brother', aber dass man exakt denselben Bereich wie bei Promi BB nimmt, ist für mich eigentlich ein Grund, nicht zu gucken. Mega öde!", schreibt ein Zuschauer verärgert. Ein anderer Fan fragt sich auch, warum der bereits bekannte Container der Promi-Staffel verwendet wird. "Ich hoffe, es gibt einen zweiten Wohnbereich", äußert ein weiterer User hoffnungsvoll.

Spannender als der Container dürften jedenfalls die Teilnehmer sein. Der erste Kandidat, der das Haus betritt, ist Mateo. Der Lackierer ist sichtlich begeistert und freut sich auf die Zeit in Isolation. Doch eine Sorge hat der 46-Jährige: "Ich hatte noch nie 100 Tage am Stück keinen Sex."

