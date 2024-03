America Ferreras Mann freut sich über ihre Oscar-Nominierung

Der allergrößte Fan von America Ferrera (39) ist wohl ihr Ehemann Ryan Piers Williams (42): Denn er steht vollkommen hinter der Oscar-Nominierung seiner Liebsten! Wie Us Weekly berichtet, sei der Schauspieler ganz schön aus dem Häuschen, was die potenzielle Auszeichnung seiner Partnerin betrifft. "Er findet, dass sie das so sehr verdient hat!", verrät ein Insider gegenüber dem Medium und fügt hinzu: "Ryan hat sie auf Schritt und Tritt begleitet und zugesehen, wie sie sich von einer College-Studentin zu diesem großen Leinwandstar entwickelt hat!"

Denn die Barbie-Darstellerin und ihr Ehemann sind bereits seit fast 20 Jahren ein Paar. Im Jahr 2005 funkte es zwischen den beiden bei den Dreharbeiten eines Kurzfilms von Ryan. Damals war America noch eine Studentin an der University of Southern California. Rund sechs Jahre später gab sich das Paar dann das Jawort. Ihre Liebe halten die beiden aber weitestgehend privat. Eine Quelle verriet im vergangenen August gegenüber dem Medium: "Normalerweise halten sie sich aus dem Rampenlicht heraus. Sie lieben, was sie tun, aber sie ziehen es vor, ihr Privatleben getrennt zu halten. Ihre Familie ist Priorität."

Nachdem ihr gemeinsamer Sohn Sebastian das Licht der Welt erblickt hatte, sollte Töchterchen Lucia Marisol die kleine Familie im Mai 2020 komplett machen. Wenige Monate vor der Geburt der Kleinen besuchten America und Ryan gemeinsam die damalige Oscarverleihung. Im Blitzlichtgewitter der Paparazzi strahlte die "Ugly Betty"-Darstellerin mit einem großen Babybauch an der Seite ihres Liebsten. Zu besagtem Zeitpunkt wurde sie in der Kategorie "Bester Animationsfilm" für "Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt" nominiert.

Ryan Piers Williams, Schauspieler

Ryan Piers Williams und America Ferrera

